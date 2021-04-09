Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç dereye uçtu

Bursa’da kısıtlamanın son dakikalarında “dur”ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki üç arkadaşı ekiplerden kaçarken dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, devriye atan ekipler, şüphe üzerinde durdukları araca 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Daha sonra Millet mahallesi üzerine gelen sürücü Mehmet A., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile kurtarılan sürücü Mehmet A., ve yanındaki arkadaşı Mesut K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sürücünün yanında bulunan diğer iki kişinin de kaçtığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.