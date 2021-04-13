Dünyanın en büyük tavşanı çalındı

Dünyanın en büyük tavşanı olan ve 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 10 yaşındaki Darius, İngiltere'deki evinin bahçesinden çalındı. Sahibi Annette Edwards tavşan için 1000 sterlin ödül koydu.

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kentinde yaşayan eski Playboy modeli Annette Edwards, dünyanın en büyük tavşanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tavşanı Darius’un çalındığını açıkladı.

Polis, 129 cm uzunluğundaki Darius’un cumartesi günü Edwards'ın bahçesinden kaçırıldığını söyledi.

🐇 The world’s biggest rabbit has been reported stolen.



Darius, a Continental Giant rabbit with a length of 4ft and 3in, was discovered missing early on Sunday morning by his owner Annette Edwards at her home in Worcestershire https://t.co/wjerpxdcrp — The Telegraph (@Telegraph) April 13, 2021

Getirene 1000 sterlin para ödülü​

Edwards, "Bu çok üzücü bir gün" diyerek Darius'u getirene 1000 sterlin para ödülü vereceğini duyurdu.

Twitter'dan tavşanı kaçıranlara seslenen Edwards, "Lütfen onu geri getirin. O yeniden üremek için zaten çok yaşlı" ifadelerini kullandı.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back. — Annette Edwards (@maycats56) April 11, 2021

'Etrafta çok kıskanç var'

Tavşanının çalınmasına ilişkin tahminleri olduğunu söyleyen Edwards, "Etrafta çok kıskanç insan var. Bunun arkasında kim olduğuna dair şüphelerim var. Önceden bilgisi olan biri olmalı. Hırsızlar çitinin üzerinden geçtiler, Darius'un büyük kulübesini açıp onu güvenli bölgesinden aldılar. Hırsızların tahmin yürütmesini zorlaştırmak için Darius'un yerini değiştiriyorduk. Ama birisi ne yaptığını biliyordu. Sipariş için çalındı" dedi.

Çizgi film karakteri tavşana benzemek için estetik ameliyat geçirdi

69 yaşındaki eski model Edwards, 10 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapıyor ve şimdiye kadar 100'den fazla tavşan sahiplendi. Edwards, tavşanların devasa boyutlarını korumak için gereken havuç ve elmalara yaklaşık 7 bin dolar harcıyor. Darius ise onun ödül kazanan 4. tavşanı.

Tavşan tutkusuyla bilinen Edwards, 2010'da çizgi film karakteri Jessica Rabbit gibi görünmek için geçirdiği estetik ameliyatlarla gündeme gelmişti. Daily Mail'in haberine göre, Edwards bu ameliyatlar için yaklaşık 10.000 pound harcadı.

Enjoyed the Quizmas Qi XL - but where was the fact that the breeder of the world's largest rabbit, Annette Edwards, is also the oldest page three model (and Jessica Rabbit obsessive)!? pic.twitter.com/T1CBPcY9Pi — Craig Glenday (@craigglenday) December 28, 2019

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