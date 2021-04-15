Sezonun ilk karpuzu 80 liradan, dilimleri 15 liradan satılıyor

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı.

İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan ve kilosu 8 TL'den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu parayı vermek istemeyenler sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?" diye sorunca Antalya'daki semt pazarcısı Arda Ünal, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Arda Ünal, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL'den tüketiciye satmaya başladı.

'Gün içinde 100 çeyrek satıyorum'

Çocukluğundan bu yana karpuz işiyle ilgilendiğini anlatan Ünal, İran karpuzunun kilosunun 8 TL'den satıldığını belirtti. İran karpuzunun bir tanesinin 8-10 kilo geldiğini kaydeden Ünal, "Biz de bu şekilde satamayınca dilimlere ayırdık. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 TL, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 100 çeyrek satıyorum" dedi.

'48 TL bütçemizi aştığı için çeyrek karpuz almaya karar verdim'

Kavun da pahalı

Bütçesini aştığı için karpuz alamadığını söyleyen Soner Aygün, 1 adet yerine çeyrek karpuz aldı. Tatmak için aldığını söyleyen Aygün, "48 TL bütçemizi aştığı için çeyrek karpuz almaya karar verdim. 10 TL verebilirim ancak karpuza. Çocuklar istediği için alıyorum. Tadımlık" dedi.

Karpuzun yanı sıra kavun da piyasaya yüksek fiyatla girdi. Portakal büyüklüğündeki kavun yaklaşık 400 gram gelirken adet fiyatı 20 TL'den tezgaha çıktı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle kavuna pek ilgi olmadığı görüldü.