Lüks aracın bagajında karpuz satan İranlı sosyal medya fenomeni sınır dışı edildi

Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve polis aracının içinde video çekerek bunu sosyal medya hesabından paylaşan İranlı Milad Hatemi sınır dışı edildi.

İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin kararıyla sınır dışı edildi.

Hatemi, önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildi, ardından da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medyadaki video ve fotoğraflarıyla tanınan Milad Hatemi ilk olarak Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelmişti.

Hatemi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de ise Kağıthane'de bir polis aracının içinde video çekerek bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Polis arabası içindeki videoyu çekerken Hatemi'nin yanında bulunan polis memuru da görevden alınmıştı.

Ülkeye girişi 'ihtiyaten engelli' olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilmişti.