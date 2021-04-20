Pandemi kısıtlamaları baskınına uğrayan 20 İtalyan yetkili, yasadışı avlanmış kuşları yemeye hazırlanırken yakalandı

İtalya'da öğle yemeğinde toplaşan 20 yerel yetkili, pandemi kısıtlamalarını ihlalden basıldı. Üstelik menüde soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan küçük ötücü kuşlar vardı. Yetkililer hakkında koronavirüs kısıtlamalarının yanısıra yaban yaşamı koruma ve avlanma yasalarını ihlalden soruşturma açıldı.

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden İtalya'da Brescia şehri yakınlarındaki bir yerel hükümet binasında pandemi kısıtlamalarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçen Carabinieri denilen jandarma güçleri, yerel hükümetten 20 yetkiliyi toplanmış öğle yemeğine otururken yakaladı. Üstüne üstlük menüde soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan küçük ötücü kuşlar vardı.

The police in Italy were called to investigate 20 people having lunch in a local government building over potential lockdown violations.



When officers arrived, they caught the group preparing to cook about 65 protected songbirds.https://t.co/S5NP18joLk — The New York Times (@nytimes) April 20, 2021

Yerel hükümet yetkililerinin pişirmeye hazırlandığı 65 kuş içinde koruma altında olduklarından yasadışı şekilde avlanmış ötücü kuşlar bulunduğu tespit edildi. Menüdeki kuşlar arasında ispinozlar, sakalar, isketeler, dağ ispinozları, kocabaşlar, çaprazgagalar olduğu belirtildi.

Italian officials busted for illegal songbird feast https://t.co/ucuuNPnJGO pic.twitter.com/G3Oc8kkIwW — New York Post (@nypost) April 19, 2021

Yasadışı ziyafetin büyük tepki çekmesi üzerine katılan 20 yetkili hakkında soruşturma açıldı.

Ulusal Hayvanları Koruma Derneği de Valle Trompia ve Gardone Val Trompia kasabalarının yetkililerinin pisboğazlığı karşısında 'derin hayal kırıklığı ve kızgınlık' açıkladı. Dernek "Örnek olarak liderlik etmeleri gerekenler maalesef genellikle yasaları umursamamanın başını çekiyor" dedi.

Ziyafeti 'utanç verici' diye niteleyen Avcılıkla Mücadele Derneği, yasadışı avlanma konusunda Brescia'nın sadece İtalya değil, Avrupa çapında en kötü bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Yetkililer hakkında yaban yaşamı koruma ve avlanma yasalarını olası ihlalin yanısıra birkaç kişiden fazlasının toplanmasını yasaklayan koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden de soruşturma açıldı.