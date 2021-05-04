İtalya, Kolezyum'a 'akıllı zemin' inşa ediyor: Amaç gladyatörlerin nasıl savaştığını gösterebilmek

İtalya hükümeti, Gladyatörlerin nasıl savaştığını turistlere daha iyi gösterebilmek için yapının merkezine 'akıllı zemin' kuracaklarını söyledi.

İtalya'nın en bilinen tarihi eserlerinden olan başkent Roma'daki Kolezyum'a 'akıllı zemin' inşa edilecek.

Kültür Bakanı Dario Franceschini tarafından açıklanan projede, turistlere Gladyatörler savaşırken arenanın nasıl görüneceğine dair daha net bir fikir vermek için esnek bir zemin oluşturulacağı belirtildi.

Bakan, projeyle ilgili olarak "Olağanüstü bir proje. 19. yüzyılın sonlarına kadar ziyaretçilerin alıştığı gibi üzerinde yürüyebilecek ve Kolezyum'un merkezine gidebileceksiniz" ifadelerini kullandı.

18.5 milyon euro'luk (22.2 milyon dolar) ihaleyi kazanan İtalyan mühendislik firması olan Milan Ingegneria, projeyi 2023 yılına kadar tamamlamayı taahhüt etti.

The Colosseum in Rome will have ground again in 2023 https://t.co/kkiZyeipfT — Then24 (@then24dotcom) May 2, 2021

​Kurulacak platform, savaşlardan önce gladyatörlerin ve hayvanların tutulduğu yeraltı odalarına doğal ışık getirmek için döndürülebilen yüzlerce çıtadan oluşacak.

İtalya'nın en popüler turistik merkezi olan Kolezyumi koronavirüsten önce yılda yaklaşık 7.6 milyon ziyaretçi çekiyordu. ,

2 bin yıl önce inşa edilen taş arena, 70 bin kişilik yapısıyla Roma imparatorluğunun en büyük amfitiyatrosuydu.