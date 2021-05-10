Atları bağlayıp çay yatağında ölüme terk ettiler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, içi yaklaşık 70 santimetre suyla dolu soğuk çayın yatağına bağlanarak terk edilen 2 at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akhisar'da Gürdük Çayı'nda iple bağlanarak terk edilmiş 2 atı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan atlar için kurtarma çalışması başlattı.

Su tulumlarını giyen itfaiye ekipleri, 2 gündür çayın içinde olduğu belirlenen 2 atı, iplerini çözerek çaydan çıkardı. Bacakları uzun süre suda kaldığı için donmak üzere olan atlar doğaya bırakıldı.

Polis, atları çay yatağına bağladığı değerlendirilen sahibi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.