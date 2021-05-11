Çin'de safari parkından kaçan leopara karşı 100 tavuk 'görevlendirildi'

Çin'de safari parkından kaçan leoparın, bölgeye salınan tavuklarla yakalanması hedefleniyor. Kaçak leoparı arama çalışmalarına köpekler ve insansız hava araçları da katılıyor.

Çin basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, kaçak leoparı yakalamak için Zhejiang eyaletinin Hangcou kentinde 100 kadar tavuğu serbest bıraktı.

Chickens released as bait in hunt for escaped leopard in China https://t.co/XjFzQnrgCj — China Watch (@SinoSpectator) May 11, 2021

​Yetkililer ayrıca Hangcou sakinlerine, leopar yakalanana kadar evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı ve bölgede takviye güvenlik önlemleri aldı.

Safari parkından kaçan 3 yavru leopardan ikisi bulunmuştu.

Leoparı arama çalışmalarına, motorlu paraşütler, köpekler ve insansız hava araçları da katılıyor.

5 kişi gözaltına alınmıştı

Hangcou sakinlerinin 4 Mayıs'ta leopar gördüklerine dair yetkilileri bilgilendirmesinin ardından parktan leoparların kaçtığı anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Konuyla ilgili açılan soruşturmada park müdürü dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada park yönetimine, sorumsuzca davranması ve halkı bilgilendirmemesi nedeniyle tepki gösterilmiş, Hangcou Safari Parkı geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.