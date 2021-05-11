Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu: Listenin başında İstanbul ve Moskova var

2021 yılında Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli olurken, İstanbul’un listenin ilk sırasına yerleştiği görüldü. İstanbul’u ise Rusya’nın başkenti Moskova takip etti.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılında Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu.

Böylelikle İstanbul’un 16 milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. Listenin ikinci sırasında ise Rusya’nın başkenti Moskova yer alırken, üçüncü sırada Fransa’dan Paris, dördüncü sırada Londra beşinci sırada ise Madrid’in bulunduğu kaydedildi.

İlk 20’de yer alan şehirlere bakıldığında en fazla İngiltere’deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14’üncü sırada Manchester, 15’de Birmingham 20’de ise Leeds’in yer aldığı görüldü.

Bu yıl İstanbul ile alakalı 144 bin 443 haber yapıldı

Ajans Press, Avrupa’nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi.

Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü. İstanbul Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla her zaman medyada da dikkat çekti. Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da basında yer aldı.