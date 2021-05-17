Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi Meksika güzeli

Bu yıl 70'den fazla adayı katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle 1 yıl sekteye uğrayan yarışmada Meksika güzeli mutlu sona ulaştı. Yarışmanın ulusal kıyafet kategorisine ise siyasi mesajlar damga vurdu.

Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez geçen yıl yapılamayan Kainat Güzellik Yarışması'nı (Miss Universe) Meksika güzeli Andrea Meza kazandı. ABD'nin Florida eyaletinde dün düzenlenen organizasyonda 26 yaşındaki Meza, son 3'e kaldığı Brezilya ve Peru güzelini geride bırakarak tacın sahibi oldu.

Yazılım mühendisi Meza, tacı 2019'un kazananı Zozibini Tunzi'den aldı, İspanyolca "Çok yaşa Meksika" diye sevinç çığlığı attı. 2011’den bu yana Miss Universe tacını takan ilk siyah kadın olan Tunzi aynı zamanda bu unvanı kazanan ilk Afro saçlı kadın.

ABD'li oyuncu Mario Lopez ve TV yıldızı Olivia Culpo'nun sunuculuğunu üstlendiği ve 70'den fazla kraliçe adayının podyumda yürüdüğü tören eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi- Leigh Tebow yorumcu olarak yer aldı. Yarışmanın birincisine 8 kadından oluşan jüri karar verdi.

Yarışmanın asıl dikkat çeken kısmı ise Myanmar güzeli Thuzar Wint Lwin'in serzenişi oldu. Thuzar Wint Lwin finale kalamasa da gösterilen video mesajında "Halkımız ölüyor, her gün ordu tarafından öldürülüyor. Herkese Myanmar'daki durumu konuşma çağrısı yapıyorum. Myanmar güzeli olarak darbeden bu yana elimden geldiğimce onların sesi olmaya çalışıyorum" dedi.

© REUTERS / MISS UNIVERSE Thuzar Wint Lwin, yarışmanın 13 Mayıs'taki ulusal kostüm kategorisinde ise birinciliği kazandı, 'Myanmar için dua edin' yazılı pankart açtı.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da en az 796 kişi güvenlik güçlerince öldürüldü, 4 bine yakın kişi de gözaltında.

Finale kalamayan Singapur güzeli Bernadette Belle Ong da ulusal kostüm kategorisini uluslararası topluma seslenmek için kullananlardan oldu.