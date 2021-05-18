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    Prof. Dr. İsmail Balık

    Pandemide hastaneye gitmek istemeyenler için uygulama: 'Bu ne doktor?'

    © DHA
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (799)
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    Ankara Üniversitesi Teknokent'te, Kovid-19 sürecinde hastaneye gitmek istemeyenler için görüntülü 'Sağlık Danışma Platformu' kuruldu. 'bunedoktor.com' adresinden ulaşılan sistem sayesinde hastalar, bilgisayar ve mobil cihazlar ile alanında uzman hekimlerle görüntülü görüşerek, hastaneye gitmeden şikayetlerini anlatıp, tedavi hizmeti alabiliyor.

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ve ekibi, pandemi döneminde hem hastanelerde yığılmaları önlemek hem de hastaneye gitmeye çekinenler için görüntülü 'Sağlık Danışma Platformu' kurdu.

    Pandemi döneminde çeşitli sağlık sorunu yaşayanlar, 'bunedoktor.com' adresi üzerinden sisteme girip, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, alanında uzman hekimlerle görüntülü görüşerek, şikayetlerini anlatıyor.

    Hastalar, laboratuvar sonuçlarıyla ve kullandığı ilaçlarla ilgili hekimden tavsiye, danışmanlık ve eğitim alabiliyor. Hastalar, sistem sayesinde internet bağlantısı bulunan her yerden konularında uzman hekimlere erişme şansına sahip oluyor.

    Platform ile Kovid-19 sürecinde hastaneye gitmekten çekinen, kronik hastalığı olan ve birden fazla ilaç kullanan, hastalığı ya da kullandığı ilaçlarla ilgili doktoruna düzenli danışması gereken, diyet danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık almak isteyenlerin ihtiyaçlarına karşılık verilmesi hedefleniyor.

    ‘Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz’

    Prof. Dr. Balık, Kovid-19 salgını sürecinde insanların hastanelere başvurmakta endişe yaşadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

    "Özellikle kronik rahatsızlığı olan ve sürekli kontrol altında olması gereken hastalar için çok önemli bir sorun olmaya başladı bu durum. Örneğin; kanserli hastalarda gecikmeler, kalp krizi oranlarında artışlar gibi örneklerini çok fazla verebileceğimiz birtakım sorunlara neden oldu. Ayrıca yine sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde üst düzey uzmanlara ve hekimlere erişim sorunu yaşayan kesimler için de kolaylıkla online doktora ulaşma imkanı sağlıyor bu sistem. Bizim Ankara Üniversitesi Teknokent’te tamamen yerli ve milli altyapı ile kendimize özgü görüntüleme yöntemleri kullanarak geliştirdiğimiz bir yazılım bu. Bunu kullanan hastalarımız bu programda son derece fayda gördüklerini ve son derece yararlı bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz."

    ‘Hastanelerdeki yığılmayı önlemiş oluyor’

    Kovid-19 gibi salgınlardan sonra bu tip uygulamaların dünya genelinde de yaygınlaşacağını kaydeden Balık, şöyle devam etti:

    "Şu anda Türkiye'deki yasal boşluk nedeniyle doktor hastasına online olarak reçete yazamıyor; ama hastalarına sorunları ile ilgili danışmanlık yapabiliyor. Kullandıkları ilaç ile ilgili varsa bir bilgilendirme yapabiliyor, her türlü tavsiyede bulunabiliyor. Ayrıca kendisine bir ameliyat önerilmişse yine bu program sayesinde başka bir doktordan da görüş alınabiliyor. Dolayısıyla bu hastanın doktora erişimini kolaylaştırdığı gibi hastanelerdeki yığılmayı da pandemi gibi dönemlerde önlemiş oluyor ve hastanelerin iş yükü de azaltılmış oluyor. Üstelik hem hasta hem de hekim mesai saatleri dışındaki zaman diliminde her yerde; ister cep telefonlarından isterse de normal bilgisayarından bu sisteme bağlanıp hasta-doktor görüşebiliyor.”

    ‘Canlı görüşme gibi oluyor’

    Prof. Dr. Balık, programın işleyişi hakkında da bilgi verdi:

    "Bu uygulamaya hastalarımız laboratuvar test sonuçlarını ve kullandığı ilaçlar gibi bilgilerini giriyorlar ve bu programa kayıtlı doktora bilgiler SMS olarak randevu saati ile birlikte gidiyor. Doktor hastanın önceden girdiği bilgileri görüyor ve görüşme öncesi hasta ile ilgili ön bilgilere sahip oluyor ve dolayısıyla görüşme süresi olabildiğince ideal bir şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Görüşme esnasında doktor hastayı sanal ortamda kamerasından görebildiği için bir tür canlı görüşme gibi oluyor. Dolayısıyla hasta önemli bir sağlık sorununa sahipse hekimin önerisi ile hastaneye gelmesi ikna ediliyor. Eğer çok önemli bir sağlık problemi değilse hasta buradan aldığı bilgiler ile zaman kaybetmeden sorununu çözmüş oluyor. Sistemin masraflarını giderme ve hekimin emeğinin karşılığı olacak makul bir ücretlendirme politikası gütmeyi planlıyoruz.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (799)
    Etiketler:
    Doktor, Hastane, Mobil uygulama, Kanser, pandemi, Koronavirüs
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