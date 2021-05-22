Gerçeği 10 yıllık uğraştan sonra öğrendi: Bademcik iltihabı dediler taş çıktı

İstanbul'da yaşayan Nurten Üzel, 10 yıl boyunca yutkunma zorluğu ve boğaz şişliği şikayetiyle hastane hastane gezdi. Her muayenede Üzel'e bademcik iltihabı yaşadığı ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Yıllar sonra Üzel'in tükürük bezinde tam 1.5 santimetrelik taş tespit edildi.

2 çocuk annesi, 62 yaşındaki Nurten Üzel’in şikayetleri 10 yıl önce başladı. Yemek yerken ve yutkunurken zorluk çeken kadın, tedavi için hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası ilaç tedavisi uygulandı. 18 iğne yaptıran ve antibiyotik kullanan yaşlı kadının şikayetleri hafifledi. Aylar sonra tekrar boğazında şişlik, yutkunma zorluğu çeken Üzel, bu kez farklı bir hekime başvurdu. Üzel’in bademcik iltihabı yaşadığı söylendi ve ameliyat teklif edildi.

Şikayetleri ilaçlarla hafiflese de rahatsızlığı 4 yılda 1 nükseden Üzel, bademciklerini aldırmak istemedi. Son çare olarak Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik’e başvuran yaşlı kadın burada hayatının şokunu yaşadı. Muayene ve ultrason sonrası Üzel’in tükürük bezinde 1.5 santimetrelik bir taş tespit edildi. Üzel, “Tükürük bezinde taş olduğunu duyduğumda çok şaşırdım, daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım” diye konuştu.

‘Elimi o bölgede tutarak lokmalarımı yutuyordum’

Muayene sonrası 2 gün içinde ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Nurten Üzel, "Yemek yerken, yutkunurken çok zorlanıyordum. Boğazımdaki beze arada iyileşse de o bölgede bir doluluk ve batma hissediyordum. Elimi o bölgede tutarak lokmalarımı yutuyordum. Çıkarılan taşı gördüm, baya büyük, şimdiye kadar orada nasıl tutmuşum, yemek yemişim şaşırıyorum. Ameliyatımı oldum şu anda çok iyiyim. Artık çok rahatım ve her şeyi rahatlıkla yiyebiliyorum. 10 yılın ardından anca rahatladım” ifadelerini kullandı.