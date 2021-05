Sinopharm aşılarının etkinlik oranı açıklandı

The Journal of the American Medical Association'da bu hafta yayınlanan bir araştırmaya göre, Çinli ilaç devi Sinopharm tarafından geliştirilen iki inaktif aşının, yoğun katılımlı Faz-3 çalışmalarında Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğu görüldü.

Devam eden çalışmaların ara analizine göre, iki inaktif aşı, semptomatik Kovid-19 vakalarına karşı sırasıyla yüzde 72.8 ve yüzde 78.1 etkinlik gösterdi ve araştırmada ciddi yan etkilerin nadir bir şekilde görüldüğü bildirildi.

© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi bugün yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın inaktif Kovid-19 aşılarında yayınlanan ilk Faz-3 sonucu olduğu aktarıldı.

Araştırmaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Kovid-19 geçmişi bilinmeyen 18 yaş ve üstü 40 binden fazla kişi denemelere katıldı. 16 Temmuz 2020'de başlayan çalışmalarda veri girişinin 31 Aralık tarihinde kapandığı belirtildi.

Bu iki aşı ile gerçekleştirilecek aşılamada iki doz arasındaki süre ise 21 gün olarak belirlendi.

Çalışma, aşılamadan 14 gün sonra tüm aşılananların yüksek antikor ürettiğini ve nötralize edici antikorların serokonversiyon oranının her iki aşı grubunda da yüzde 99'dan yüksek olduğunu gösterdi. Bu da iki aşının insanlarda güçlü bağışıklık tepkileri geliştirdiği anlamına geliyor.