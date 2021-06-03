İSPARK, İsbike Bisiklet Okulu ile 10 bin kişiye eğitim verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem bisiklet kullanımını artırmak hem de yoğun araba trafiğine alternatif bir çözüm yaratmak amacıyla bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyor.

İSPARK, bisikletin şehrin her noktasında kullanılması ve ulaşımdaki payının artması için son olarak 'İsbike Bisiklet Okulu'nu kurdu.

Okulda hem bisiklet sürme eğitimi, hem de trafikte bisiklet ile hangi kurallara uyulması gerektiği öğretilecek. Bisiklet okulunda görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak seçilen İSPARK personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim seviyelerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 bisiklet eğitmeni, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek.

Eğitimler 14 Haziran'da başlıyor

İSPARK eğitmenleri, Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda oluşturulan 'İsbike Bisiklet Okulu' sürüş parkurunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kontrollü, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanmayı öğretecek. 14 Haziran’da başlayacak eğitimlerin ilk etabı, 7 -12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinleri kapsayacak ve 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bisiklet sürüş eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvuru yapacak. Tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitim bir kişi için 4 saat sürecek. Uygulamalı olarak verilen eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bisiklet yollarını da hız kesmeden hizmete açmaya devam ettiğini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “İBB, İstanbul’un bisiklet dostu şehirler arasında yerini alması amacıyla çevre dokusuyla uyumlu projelerini sürdürüyor. İSPARK olarak İsbike akıllı bisiklet paylaşım sistemimizle bu sürece katkı sağlıyoruz. İstanbul’da her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanabilmesi amacıyla 'İsbike Bisiklet Okulu' kurduk. Bisiklet eğitiminde uzman ekibimiz tarafından 10 bin kişiye eğitim vererek, çevre dostu bisikletin ulaşımda daha yaygın olarak kullanılmasını destekleyeceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde projemizi duyurduk. 14 Haziran’dan itibaren tüm İstanbulluları bisiklet kullanarak daha temiz bir çevrede sağlıklı yarınlara pedal çevirmeye davet ediyoruz” dedi.

Bisiklet kullanımı ile sıfır karbon salımı

İklim krizini tetikleyen en önemli etmenler arasında ulaşım araçları yer alıyor. Motorlu taşıtların çevreye yaydığı ve küresel ısınmaya sebep olan binlerce kilogram karbon salınımı çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında bulunuyor. Toplu taşıma ve bireysel araçlar arasında çevre dostu ve sıfır karbon salınımı ile bisiklet ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Kısa mesafelerde ulaşım aracı olarak hızla kullanıcı sayısı artan bisikletlerle çevre dostu yolculuk yapılabiliyor.

İSPARK'ın İstanbul’da 300 noktada 3 bin bisikleti bulunuyor. İstanbulluların kullanımına sunulan paylaşımlı bisiklet sistemi ile bireysel araç kullanımını azaltarak özellikle kısa mesafelerde bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak hedefleniyor.