'Auschwitz Kahramanı' Sovyet askeri, 98 yaşında hayatını kaybetti

Polonya Auschwitz'deki Nazi Toplama Kampı'nın kurtarıldığı operasyona katılan ve 'Auschwitz Kahramanı' olarak bilinen Sovyet askeri David Dushman, 98 yaşında hayatını kaybetti. Dushman, operasyona katılan askerlerden hayatta olan son Kızıl Ordu mensubuydu.

Münih ve Yukarı Bavyera Yahudi Cemaati'nin yaptığı açıklamada, Dushman'ın cumartesi günü Münih'teki bir hastanede öldüğü bildirildi.

May his memory be a blessing for all time.https://t.co/bcmYfFM7bI — Rami Ungar the Writer (@RamiUngarWriter) June 7, 2021

​Almanya Yahudiler Merkez Konseyi eski başkanı Charlotte Knobloch, "Tarihe her tanıklık bir kayıptır. Ancak David Dushman'a veda etmek özellikle acı verici. Nazilerin cinayet makinesi gibi işleyen Auschwitz Kampı ele geçirildiğinde Dushman en ön saflardaydı" açıklamasında bulundu.

O dönem genç bir Kızıl Ordu askeri olan Dushman, 27 Ocak 1945'te gerçekleştirilen operasyonda bir Sovyet T-34 tankıyla toplama kampının etrafındaki elektrikli çiti saf dışı bırakmasıyla biliniyor. Sovyet efsanesi, bu operasyondan sonra 'Auschwitz Kahramanı' olarak anılmaya başladı.

Dushman, Auschwitz Kampı'nın kurtarıldığı operasyona katılıp hayatta olan son Sovyet askeriydi.

Dushman, basına verdiği bir demeçte, o gün Auschwitz'de yaşanan facianın büyüklüğünü tahmin edemediklerini ifade etmişti. 2015 yılında Münih gazetesi Sueddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda da, "İskeletler her yerdeydi. Hayatta kalanlar ise kışladan tökezleyerek çıktılar ve kendilerini cesetlerin arasına attılar. Korkunçtu. Biz ise tüm konserve yiyeceklerimizi onlara attık ve hemen faşistleri avlamak için yola koyulduk” demişti.