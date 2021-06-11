Video oyun devi EA hacklendi: FIFA 21 dahil birçok oyunun kaynak kodu ele geçirildi

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Electronics Arts (EA) siber saldırıya uğradı. Saldırganların şirketin kaynak kodlarını ele geçirdiği belirtilirken, EA oyuncu verilerinin hacklenmediği açıklandı. Kaynak kodu çalınan video oyunlar arasında Madden ve Battlefield gibi oyunlar da bulunuyor.

Hackerlar, dünyanın en büyük video oyunu yayıncılarından biri olan Electronic Arts'ın sistemine girerek şirketin ürettiği oyunlarında kullanılan kaynak kodlarını çaldı.

Someone stole the Frostbite game engine source code from EA, which means it may be possible to mod just about ever EA game from any EA studio any which way you'd like.



Maybe don't put all your eggs in one basket like that.https://t.co/1t7JXX0YTk — Nash Across the 8th Dimension (@Nash076) June 10, 2021

​Bağımsız bir siber güvenlik uzmanı, 6 Haziran tarihinde hackerların, FIFA serilerinin de oyun motoru olan Frostbite'ın kaynak kodu da dahil olmak üzere, EA'den 780 GB'lık veri elde ettiğini öne sürdü.

Kaynak kodu çalınan oyunlar arasında Madden ve Battlefield serileri de bulunuyor.

'Artık tam kapasite olanaklara sahipler'

Çevrim içi forumlardan elde edilen bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren hackerlar, 'tüm EA hizmetlerinden yararlanma konusunda artık tam kapasite olanaklara' sahip.

Ayrıca, FIFA 21 için oluşturulan yazılım geliştirme araçlarının ve FIFA 22 için düzenlenen sunucu kodlarının da çalındığı iddia edildi.

Emsisoft'ta siber güvenlik uzmanlığı ve tehdit analistliği yapan Brett Callow, kaynak kodu üzerindeki kontrolü kaybetmenin EA'nin işini oldukça zora sokabileceğini söyledi.

Yaptığı açıklamada Callow, "Kaynak kodu, teorik olarak diğer geliştiriciler tarafından kopyalanabilir veya oyunlarda hack oluşturmak için kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biri olan EA, birçok spor oyunu haricinde Battlefield, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall gibi oyunların da geliştiricisi.