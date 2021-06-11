Huawei'den sürücüsüz araç hamlesi: 2025'e kadar piyasaya girmesi planlanıyor

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei'nin akıllı araç birimi yöneticisi Wang Jun, firmanın 2025'e kadar sürücüsüz araç piyasasına gireceğini ifade etti.

Huawei, küresel ölçekte gerçekleştirdiği akıllı telefon ticaretinin ABD'nin yaptırımlarıyla Batı'da sekteye uğramasının ardından akıllı elektrikli araçlara yöneldi.

Firmanın akıllı araç biriminin üst düzey yöneticisi Wang Jun, bir endüstri konferansında verdiği demeçte, "Ekibimizin hedefi, 2025 yılında gerçek sürücüsüz binek otomobillere ulaşmaktır" açıklamasında bulundu.

China's Huawei aims to develop self-driving tech by 2025 https://t.co/DyIkH2pnbO pic.twitter.com/OOhnSiREq2 — AutoNews Europe (@AutoNewsEurope) June 11, 2021

​Çinli teknoloji devi, eski Başkan Donald Trump yönetiminden bu yana ABD tarafından yaptırımlara uğruyor. Trump yönetimi, Huawei'nin ABD tarafından bir 'tehdit' olarak algılandığını birçok kez belirtmiş ve şirkete yönelik yaptırımların önünü açmıştı.

Öte yandan, dünya genelinde çok sayıda firma son zamanlarda sürücüsüz araç teknolojisinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Apple ve Baidu da bu şirketler arasında yer alıyor.