Belediyenin yazdığı cezalara sinirlenip bedava karpuz dağıttı

Burdur’un Bucak ilçesinde karpuz satışı yapan Adem B.'ye belediye tarafından izinsiz karpuz sattığı gerekçesiyle 153 TL ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden karpuz satıcısı, sinirlenip karpuzu yoldan geçenlere bedava dağıtmaya başladı.

Karpuzu parayla satmayacağına yemin ettiğini söyleyen Adem B, "Ben bu karpuzları satmayacağım, o cezayı da ödeyeceğim'' diye sitem etti. Seyyar satıcının ayrıca iki manav dükkanı olduğu, uyarılmasına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Seyyar satıcının dağıttığı karpuzları alan bazı vatandaşlar karpuzun ücretini ödemek istese de Adem B. kabul etmedi..