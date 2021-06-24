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    Britney Spears, 'Once Upon a Time In Hollywood' filminin prömiyerinde

    Britney Spears mahkemede feryat etti: Hayatımı geri istiyorum, beni babamın kölesi yapan vasiliği sona erdirin

    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106241044808294-britney-spears-mahkemede-feryat-etti-hayatimi-geri-istiyorum-beni-babamin-kolesi-yapan-vasiligi/

    Babasının vasiliğiyle ilgili duruşmada hayatı, bedeni, parası üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını, babası tarafından çalışmaya, lityum gibi ağır ilaçlar almaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatan ünlü şarkıcı, "Bana karşı cephe oluşturulmuş, zorbalık yapılmış, terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyorum" dedi.

    1990'lar ve 2000'lerin başında 'pop müziğin prensesi' olarak anılırken özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliğine giren Britney Spears, 13 yıl sonra mahkemede tam bir isyan bayrağı açtı. 

    Los Angeles'daki mahkemeye bomba gibi düşen 23 dakikalık telefonla ifade veren Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini söyledi. "Tüm istediğim yaşamımı geri almak, bu dünyaya kimsenin kölesi olmaya gelmedim" dedi.

    Yargıca "Bana karşı cephe oluşturulmuş, zorbalık yapılmış, terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyorum" diye seslenen 39 yaşındaki ünlü şarkıcı, bugüne dek kamuoyuna derdini tam manasıyla anlatamadığını, zira kimsenin kendisine inanmayacağı hissine kapıldığını söyledi. "Uzun zamandır mahkemeye ifade vermiyordum, çünkü herhangi bir düzeyde duyulduğumu hissetmiyordum" vurgusunu yaptı. 

    15 ve 14 yaşlarında iki oğul annesi de olan Britney Spears, mali durumu üzerinde hiçbir kontrolü ve hiçbir bağımsızlığı olmadığı halde çalışmaya zorlandığını, çok sayıda psikiyatrik değerlendirmeden geçirildiğini, lityum gibi ağır ilaçlara maruz bırakıldığını ve vasiliği boyunca babası James Spears tarafından travmatize edildiğini söyleyerek rest çekti:

    "Değerlendirmeye gerek bile duyulmadan vasiliğin sona erdirilmesini istiyorum. Bu arada terapistin benim evime gelmesini istiyorum, benim oraya gidip de tüm bu paparazziler tarafından utandırılmak gibi bir niyetim yok."

    Çalışmaya ara vermek, yeniden evlenmek, daha fazla çocuk yapmak gibi kendi istediklerini yerine getiremediğini anlatan Spears, bir bebek daha yapmak için rahim içi cihazını çıkarmak istediğini, ancak vasilerinin buna izin vermediğini iddia etti.

    "Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu, mutlu olduğumu söyledim. Ama aslında şoktaydım. Travma geçiriyorum. Bir söz vardır, gerçek olana dek numara yap. Ama şimdi size gerçeği söylüyorum. Mutlu değilim, uyuyamıyorum. Çok kızgınım. Depresyondayım, her gün ağlıyorum" diye konuşan pop ikonu, 'babasının arzularını yerine getirmediğinde babası tarafından cezalandırıldığını ve kendisini babasının taleplerinin kölesi gibi hissettiğini' dile getirdi.

    Vasiliğin bitirilmesini talep edebileceğinden bile uzun süre haberinin olmadığını belirten şarkıcı, bir keresinde Las Vegas'ta kalmayı reddetme girişiminde bulununca terapistinin kendisini seanslarda işbirliği yapmamak ve ilaçlarını almamakla suçlayıp derhal en ağır psikiyatri ilaçlarından biri olan lityum verdiğini, lityum yüzünden kendisini sarhoş gibi ve korku içinde hissettiğini anlatarak şunları söyledi:

    "Benim kuşağıma yanlış şeyler yaptığında hiçbir yaptırım uygulanmadı, ama benim değerli bedenim kahrolası son 13 yıl boyunca babam için çalışıp çok iyi ve güzel olmaya çalışırken, bana, Kaliforniya eyaletinin aymaz babamın ki, sadece ben kendisiyle çalışırsam onun hayatta bir rolü olabilir, beni esir almasına izin verdiği söylendi, arkalarına yaslanıp onun bunu bana yapmasına izin verdiler, öyle mi?"

    Önceki terapistinin gücünü kötüye kullandığını, menajerlerinin onu yıllarca ara vermeden performans sahnelemeye zorladığını, 2019 başında Las Vegas şovlarını iptal edince babası tarafından ayda 60 bin dolar ücreti olan bir tedavi merkezine zorla yatırıldığından yakınan Spears, "Ben bu dünyada bu muameleyi hak edecek bir şey yapmadım. Beni istemediğim herhangi bir şey yapmaya zorlamaları, çok yanlış" dedi. 

    Tek istediğinin sahici bir hayat olduğunu, ama muhtemelen terapinin devam etmesine ihtiyacı bulunduğunu ifade eden şarkıcı, kendisi için oluşturulacak tıbbi plan için kendisinin onayının alınmasını ve kendi avukatını seçmeyi talep ettiğini belirtti. 

    Davaya verilen arada baba James Spears'ın avukatı, "Kızının acı çektiğini ve bu kadar çok acı çektiğini gördüğü için üzgün. Spears kızını seviyor ve onu çok özlüyor" açıklamasını yaptı. 

    Justin Timberlake'den aldatıldığı söylentileri eşliğinde Mart 2002'de ayrıldığı Spears'e destek geldi. Ünlü şarkıcı-aktör, sosyal medya paylaşımlarında şu vurguları yaptı:

    "Bugün gördüklerimizden sonra şu anda hepimiz Britney'i desteklemeliyiz.

    Geçmişimizde iyi veya kötü ne olursa olsun ve ne kadar uzun zaman önce olursa olsun… ona yapılanlar doğru değil.

    Hiçbir kadın kendi bedeni hakkında karar vermekten kısıtlanmamalıdır."

    "Asla kimse kendi iradesi dışında tutulmamalıdır… ya da uğruna çok çalıştığı şeylere erişmek için izin istemek zorunda bırakılmamalıdır."

    "(Eşim) Jess ile ben bu süre zarfında Britney'e sevgimizi ve mutlak desteğimizi gönderiyoruz. Umarız mahkemeler ve ailesi bu durumu düzeltir ve onun istediği gibi yaşamasına izin verir."

    2016'dan beri Spears'le çıkan ve duruşma günü sosyal medyada "Britney'e özgürlük" yazılı tişört giyerek selfie paylaşan İran asıllı Sam Asghari, daha önce baba Spears için "Aşağılık herifin teki" demişti.

     

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