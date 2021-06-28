Yeni bulunan örümcek türüne 'kahraman polisin' adı verildi: Icus Tukarami

Hindistan'da bilim insanları, yeni keşfedilen bir örümcek türüne, 2008 yılında yaşanan Mumbai saldırılarında, militanların lideri Ajmal Kasab'ı yakalarken hayatını kaybeden Tukaram Omble'nin adını verdi.

Gujarat Ekolojik Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından yapılan araştırma sonucunda, yeni bulunan ve bugüne kadar dört türü tanımlanan örümcek türüne ait çeşitliliğin 'bilinenden çok daha yüksek olduğunu' ortaya çıkardı.

Independent'ta yer alan habere göre, Arthropoda Selecta dergisinde yayınlanan çalışmada, "Belirli sıfat, 26/11 Mumbai terör saldırısının kahramanı, 23 mermi isabet eden ve saldırının teröristini yakalayan Tukaram Omble AC'ye ithaf edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

1/2

Join me to introduce 2 new species of jumping spiders from Maharastra, India!

One species is dedicated to ASI Tukaram Omble, who coughed terrorist Kasab alive and took 23 bullets.

Presenting Icius tukarami from Thane, Maharashtra.@MumbaiPolice @arunbothra @ipskabra @IndiAves pic.twitter.com/CmirKBbmcL — Dhruv Prajapati (@Dhruv_spidy) June 27, 2021

Saldırı sırasında, kentteki Cama hastanesinin önünde polis ekibini pusuya düşüren militanlar Ajmal Kasab ve İsmail Khan, Omble'nin tüfeğine el koydu. Omble ise, olay yerindeki diğer memurları korumak için siper oldu ve çok sayıda mermi isabet etti, bu da güvenlik güçlerine Kasab'ı canlı yakalamak için yeterli zaman ve koruma sağladı.

Ölümünden sonra Omble, cesaretinden dolayı Hindistan'ın en yüksek kahramanlık nişanı olan Ashoka Chakra'ya layık görüldü.

Saldırılar sırasında terör örgütü Lashkar-e-Taiba (LeT), Taj Hotel, Leopold Cafe ve Chattrapati Shivaji Terminus ve Cama Hastanesi de dahil olmak üzere Mumbai genelinde 12 silahlı saldırı ve bombalama eylemi gerçekleştirdi.

26 Kasım 2008'den itibaren dört gün süren saldırılar 150'den fazla kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.