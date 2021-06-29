Pentagon'un UFO raporunu okuyan NASA Başkanı: Uzayda yaşam olasılığını hissettim, evrende yalnız değiliz

CNN'e konuşan NASA Başkanı Bill Nelson, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile Pentagon'un oluşturduğu deniz kuvvetleri görev gücünün birlikte hazırlayıp 25 Haziran'da yayımladığı raporu okurken 'uzayda yaşam olasılığını hissettiğini' söyledi.

Cevaptan çok soru üreten 9 sayfalık Pentagon raporu, donanma pilotlarının gördüklerini iddia ettikleri UFO'ların Dünya dışı kaynakları olabileceği ihtimalini reddetmezken, bu pilotlarla bizzat görüşmeler yapmış olan NASA Başkanı şöyle konuştu:

"Rapor temelde bizim düşündüklerimizi söylüyor. Pilotların gördüklerinin yanıtının ne olduğunu bilmiyoruz, ama onlar bir şeyler bildiklerini biliyorlar."

NASA official Bill Nelson says we are 'not alone' in the universe https://t.co/vQ6f1gL6ow — AlienWomble (@AlienWomble) June 29, 2021

Aynı zamanda eski astronot ve senatör olan Nelson, insanların kozmosta ne olduğunu bulmaya can attığını dile getirerek "Yalnız mıyız? Şahsen ben olmadığımızı düşünüyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Evren öyle büyük ki ve 13.5 milyar yıl önce başladı, bu çok uzun bir zaman. Ama insanlar bu türden bilgilere açlar ve biz de aramaya devam edeceğiz."

"Are we alone? Personally, I don't think we are."



NASA Administrator Bill Nelson says he has read the classified version of the US intelligence report on the series of UFO sightings by Navy pilots and others. https://t.co/ixa68pVUjE pic.twitter.com/b7feDlz3Y1 — CNN (@CNN) June 29, 2021

UFO'ların Çin gibi hasım ülkelerin teknolojisinden kaynaklanabileceği tezini reddeden Nelson, NASA'nın Dünya Dışı Zeka Arayışı adında bir programı olduğunu, ama bugüne dek böyle bir zekayla iletişime geçmediklerini aktardı. Bu yıl kasım ayında James Webb Uzay Teleskopu'nu devreye soktuklarında neredeyse her şeyin başlangıcına varana dek pek çok soruya yanıt bulabilecekleri umudunu dile getirdi.