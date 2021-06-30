Eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Ben öldükten sonra tutuklansa ne olur, lütfen sesimi duyun

Boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edilen Derya Y. "Seni öldüreceğim, her şeyi hazırladım' diyor. Ölmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun. Ben öldükten sonra tutuklansa ne olur?" dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Recep Y. tarafından ölümle tehdit edilen ve evinin kapısı tekmelenen 3 çocuk annesi Derya Y., "Ölmekten korkuyorum. Sürekli tehdit ediliyorum. Ben öldükten sonra tutuklansa ne anlamı kalır ki? Ben yaşarken bana sahip çıkılsın istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.

Karasu'da yaşayan Derya Y., 7 ay önce, eşi Recep Y.'ye boşanma davası açtı. Recep Y., iddiaya göre, farklı zamanlarda Derya Y.'nin oturduğu eve gidip, boşanma davasından vazgeçmesi için tehdit etti. Zaman zaman Derya Y.'nin kapısını tekmeleyip, tehditler savuran Recep Y., eve de hasar verdi.

Eşinin kendisini sık sık ölümle tehdit ettiğini söyleyen Derya Y., "Boşanmak için eşime dava açtım. Eşim sürekli kapımın önüne geliyor, bana şiddet uyguluyor, tehdit ediyor, çocukları alıp verirken. Ölüm korkusu başladı bende. Son 2 aydır ‘Seni öldüreceğim, her şeyi hazırladım sonra da buradan gideceğim’ diyor. Bu beni korkutuyor, 3 çocuğumla evimin bahçesine bile inemiyorum korkudan. Bana psikolojik baskı yapıyor, hakaret ediyor, küfrediyor, giyimime karışıyor, görüştüğüm insanlara ve evime gelen insanlara karışıyor. Sürekli baskı halinde hala. Böyle yaşayamıyor insan, sürekli ölüm korkusu yaşıyorum. Kapı çalınınca bile çocuklarım korkuyor. ‘Acaba şimdi kim geldi' diye soruyorlar ve ‘Anne kapı deliğinden bak’ diyorlar. Yaşayamaz hala geldim korkudan. Sindirdi beni ama artık bu durumdan çıkmam gerektiğini düşündüm" diye konuştu.

Eşinin telefonunu engellemesine rağmen başka numaralardan aradığını söyleyen Derya Y., ölmekten korktuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: