Hürriyet yazarı Ün, Acun Ilıcalı ile yaptığı röportajın perde arkasını yazdı

Hürriyet gazetesinden Orkun Ün, Acun Ilıcalı ile yaptığı röportajın bazı perde arkası ayrıntılarını yazdı. Ün, Ilıcalı'nın 'çılgın bir Fenerbahçeli' olduğunu, O Ses Türkiye ile Yetenek Sizsiniz Türkiye jürilerinde sürpriz isimler olabileceğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, 'Perde Arkası' adlı köşesine, "Acun Ilıcalı ile yaptığım bayram söyleşisinin şifrelerini yazacağım bugün. Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı. Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi. Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini" diyerek başladı.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ve Exxen'de yayınlanacak programlar için sürpriz hazırlıkları olduğunu belirten Ün, "O Ses Türkiye, meraklılarına müjde. MasterChef biter O Ses Türkiye başlar. Jüri net değil ama değişiklikler olacağı kesin. O Ses Türkiye Rap. Yarışma, Exxen’de aynı jüri kadrosuyla devam edecek. Yetenek Sizsiniz Türkiye. Jüri için ilginç isimlerle görüşüldüğüne yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Jüri koltuklarından birinde Beyazıt Öztürk sürprizi olabilir gibi geliyor bana" dedi.

Ilıcalı'nın 'çılgın bir Fenerbahçe taraftarı' olduğu dile getiren Ün, "Fenerbahçe. Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm" görüşünü dile getirdi.

Onur Ün, yazısının devamında şunları kaydetti:

Çağla Altunkaya:

Resmen ruh ikizleri... Tatlı tatlı atışıyorlar, birbirlerine çok iyi bakıyorlar ve saygılarından gram kaybetmemişler. Bir kez daha emin oldum ki; huzurlu bir ilişki başarılı bir iş hayatının en önemli şartlarından...

Şeyma Subaşı:

Zaten söylenmesi gereken her şeyi söyledi Acun Ilıcalı. O yüzden konuyu artık kapatmak en doğrusu. Bu arada, söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Şeyma ile Meedo kesin olarak ayrıldı.