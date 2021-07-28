Cimilli İbo yoğun bakıma alındı

Geçen yıl koronavirüs atlatan ve ardından böbrek nakli olan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yeniden yoğun bakıma alındı.

Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, böbrek yetmezliği ve kanındaki aşırı enfeksiyon oranı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Tedavisi devam eden şarkıcı için dostları yardım çağırısında bulundu.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Organlarında hasar oluştu

Geçen yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören Cimilli İbo, o dönem organlarında hasar oluşmuş özellikle böbrekleri çok zarar görmüştü. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve şarkıcıya böbrek nakli yapılmıştı.