Dünyanın en büyük safir taşı bir evin arka bahçesinde bulundu: 100 milyon dolar değerinde

Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde kuyu kazan işçiler, 500 kilodan fazla ağırlığa sahip 2.5 milyon karatlık safir taşı buldu. Uzmanlar, dünyanın en büyüğü olduğu tahmin edilen safirin 400 milyon yaşında ve yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Sri Lankalı işçiler, dünyanın en büyük safir taşını, mücevher yatakları bakımından zengin Ratnapura bölgesindeki bir evin bahçesinde kazı yaparken tesadüfen keşfetti.

I am going to drop everything and start digging my backyard: https://t.co/MHMFtxueHo — Sulochana Peiris (@Sulo_Peiris) July 27, 2021

Ev sahibi, "Kuyuyu kazan kişi nadir taşlar hakkında bizi uyarmıştı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık" dedi.

Uzmanlar, Serendipity Sapphire adı verilen yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki mavi renkteki taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceğini belirtti.

Ancak bazı uzmanlar, karat değerinin yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekti.

Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, taşın yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait olabileceğine işaret etti.

'Mücevher başkenti'

Ratnapura, Güney Asya ülkesinin 'mücevher başkenti' olarak biliniyor.

Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Zira ülke geçtiğimiz yıl mücevher, kesme elmas ve mücevher ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.