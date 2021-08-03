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    İsrail araştırması: 1 dolardan ucuz parazit ilacı, Kovid enfeksiyonunun birkaç gün içinde geçmesini sağlıyor

    © AA / Arşiv
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (927)
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    Şeba Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre, 3. Dünya ülkelerinde parazitle mücadelede kullanılan Ivermectin, koronavirüse maruz kalan kişilerde hastalığın süresi ve bulaşıcılık düzeyini aşağıya çekerken, bunun maliyeti günde 1 dolardan aza geliyor. 

    Geçen yıl pandeminin ilk dalgasında 'koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç' olduğu iddia edilen Ivermectin isimli anti parazit hapı yeniden gündemde.

    İsrail'de tropik hastalıklar ve seyahat sırasında gereken ilaçlarla ilgilenen Şeba Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre, 3. Dünya ülkelerinde parazitle mücadelede kullanılan Ivermectin, koronavirüse maruz kalan kişilerde hastalığın süresi ve bulaşıcılık düzeyini aşağıya çekerken, bunun maliyeti günde 1 dolardan ucuza geliyor. 

    Nobel getiren ilaç

    1987'de ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alan ilacın yaratıcıları, parazitik yuvarlak solucan enfeksiyonunun neden olduğu onkoserkiyaz ya da diğer adıyla nehir körlüğüne tedavi buldukları için 2015 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

    Parazitlerden virüslere

    Yıllarca baş biti, uyuz gibi parazitlere karşı kullanılan Ivermectin, son 10 yılda yapılan klinik deneylerde gripten HIV'ye, Zika'dan Batı Nil'e bir dizi virüse karşı da etki gösterdi. 

    Son derece ekonomik bir ilaç olan Ivermectin'le 5 günlük tedavilerin Bangladeş'teki maliyeti, 0.60-1.80 dolar arasında değişiyor.

    Ivermectin verilenlerin yüzde 72'sinin testi negatif çıktı

    İsrail'de Prof. Eli Schwartz'ın kurduğu Şeba Tıp Merkezi'nin 15 Mayıs 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında hastaneye yatırılması gerekmeyen düşük ve orta düzeydeki Kovid-19'lu 89 yetişkin gönüllüyle yürüttüğü çift-kör deneyinde, üç gün boyunca yemekten bir saat önce hapı yutan denekler, hapın kesilmesinden üç gün sonra, yani altıncı günde, testten geçirildi. Ivermectin verilenlerin yüzde 72'sinin testi negatif sonuç verdi ve sadece yüzde 13'ü bulaştırıcı düzeyde kaldı. 

    'Büyük toplumsal-ekonomik etkisi olur'

    MedRxiv'de yayımlanan araştırmanın her şeyden önce Ivermectin'in antiviral aktiviteye sahip olduğunu gösterdiğini belirten Schwartz, ilaç kullanan kişinin 4-6 gün içinde enfeksiyondan çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu söyledi. "Bu, kişilerin izolasyon süresinin kısalmasına yol açabileceğinden, büyük bir ekonomik ve sosyal etki yaratabilir" dedi. 

    FDA ile DSÖ, Kovid'e karşı kullanmaya onay vermiyor

    Daha önce American Journal of Therapeutics dergisinde yayımlanan bir araştırmada da Kovid'e karşı güçlü tedavi etkinliği gösteren Ivermectin'in Kovid ölümlerini yüzde 75 oranında azalttığından söz edilmişti.

    Böylesi bulgulara rağmen ne FDA ne de BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ivermectin'in koronavirüsle mücadelede kullanılmasına onay vermeye istekli değil.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (927)
    Etiketler:
    Parazit, Koronavirüs, Kovid-19, ilaç, hap, Enfeksiyon, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık
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