Çin’den tüm dünyaya 2 milyar doz aşı tedarik etme sözü

Çin lideri Şi Cinping, bir yıl içinde tüm dünyaya 2 milyar doz koronavirüs aşısı tedarik etme sözü verdi.

Rus basınının sözlerini alıntıladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir yıl içinde tüm dünyaya 2 milyar doz koronavirüs aşısı tedarik etme sözü verdi.

Şi, “Çin, gelişmekte olan ülkelerin salgınla mücadele etmesine yardımcı olma çabalarını ileride de sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Pekin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelere yardım amacıyla başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) aktarılmak üzere 100 milyon dolar ayıracak.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’in ülke dışına 750 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Bugün, Çin’de faaliyet gösteren Sinopharm, Sinovac ve CanSino ilaç şirketinin aşıları en umut verici kabul ediliyor. Boao Asya Ekonomi Forumu Genel Sekreteri Li Baodong, Pekin'in Moskova ile birlikte aşı geliştirmede lider olarak kabul edilebileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Çin ve Rus aşılarının diğer ülkelere tedarik edilmesini ‘aşı diplomasisi’ olarak nitelendirmişti.