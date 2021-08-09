https://tr.sputniknews.com/20210809/biontech-yilin-ikinci-ceyreginde-28-milyar-euro-kar-acikladi-1045202418.html

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro kar açıkladı

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T17:56+0300

2021-08-09T17:56+0300

2021-08-09T17:56+0300

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ioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 2 milyar 787.2 milyon euroya ulaştı.BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyon euro zarar açıklamıştı.Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915.3 milyon euro'ya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 147.7 milyon euro zarar açıklamıştı.Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41.7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308.5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69.4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356.9 milyon euroya ulaştı.Bu yıl yapılan toplam 2.2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15.9 milyar euroluk gelir öngörüldü.Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11.42 euroya denk geldi.BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

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avrupa, haberler, biontech , uğur şahin, kar, maliyet