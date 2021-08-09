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BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro kar açıkladı
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro kar açıkladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T17:56+0300
2021-08-09T17:56+0300
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ioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 2 milyar 787.2 milyon euroya ulaştı.BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyon euro zarar açıklamıştı.Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915.3 milyon euro'ya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 147.7 milyon euro zarar açıklamıştı.Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41.7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308.5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69.4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356.9 milyon euroya ulaştı.Bu yıl yapılan toplam 2.2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15.9 milyar euroluk gelir öngörüldü.Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11.42 euroya denk geldi.BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.
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avrupa, haberler, biontech , uğur şahin, kar, maliyet

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar euro kar açıkladı

17:56 09.08.2021
© İHAYeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında, BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© İHA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787.2 milyon euro olarak gerçekleşti.
ioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.
Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 2 milyar 787.2 milyon euroya ulaştı.
BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyon euro zarar açıklamıştı.
Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915.3 milyon euro'ya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 147.7 milyon euro zarar açıklamıştı.
Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41.7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308.5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69.4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356.9 milyon euroya ulaştı.
Bu yıl yapılan toplam 2.2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15.9 milyar euroluk gelir öngörüldü.
Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11.42 euroya denk geldi.
BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.
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