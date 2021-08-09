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https://tr.sputniknews.com/20210809/iran-cumhurbaskani-ile-bir-saatlik-telefon-gorusmesi-yapan-macrondan-viyana-muzakerelerine-geri-1045201877.html
İran Cumhurbaşkanı ile bir saatlik telefon görüşmesi yapan Macron'dan 'Viyana müzakerelerine geri dönün' çağrısı
İran Cumhurbaşkanı ile bir saatlik telefon görüşmesi yapan Macron'dan 'Viyana müzakerelerine geri dönün' çağrısı
Geçen hafta yemin töreniyle İran cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Reisi, bir Batılı liderle ilk telefon görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:50+0300
2021-08-09T20:07+0300
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da üç ay süren İran nükleer anlaşmasının (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) tam  uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşü görüşmeleri çıkmaza girmişken, dönem dönem Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi arasında bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından taraflar açıklama yayımladı.İran cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Reisi, Macron'a, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması görüşmelerinin 'Tahran'ın haklarını garanti etmesi gerektiğini' söyledi.'ABD'ye karşı Avrupa bize yardımcı olmadı'Buna göre Fransız mevkidaşına 'ABD ile AB'nin 2015 tarihli anlaşmaya yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini' hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, anlaşmadan çıkmış bulunan 'ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayarak yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini', 'anlaşmanın Avrupalı taraflarının da İran'ın ABD yaptırımlarını atlatmasına yardım etmede başarısız olduğunu' belirterek ekledi:"Herhangi bir müzakerede İran halkının hakları korunmalıdır ve ulusun çıkarları garanti altına alınmalıdır." İsrail'in tehditlerine yanıtReisi, Umman açıklarında İsrailli bir şirketin işlettiği tankere düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ın suçlanmasının ardından İsrail'in yönelttiği tehditlere şu yanıtı verdi: "İslam cumhuriyeti, Basra Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok ciddidir ve bölgeyi güvenliğinden yoksun bırakan unsurlara karşı duracaktır."'İran, anlaşmayı ihlal eden tüm faaliyetlerini derhal sonlandırsın'Elysee Sarayı'ndan yayımlanan açıklamaya göreyse Macron, Reisi'ye, son turu 20 Haziran'da yapılan Viyana'daki nükleer müzakerelere 'İran'ın geri dönmesi' çağrısı yaptı.Fransa'nın çözüm arayışına ve daha da fazlasını yapmaya hazır olduğuna dair taahhütte bulunan Macron, 'nükleer anlaşmanın canlandırılmasında sonuca ulaşmak için Viyana'daki müzakerelerin süratle yeniden başlaması ve İran'ın anlaşmayı ihlal eden tüm nükleer faaliyetlerini derhal sonlandırması' çağrısını dile getirdi. 
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avrupa, haberler, ortadoğu, ibrahim reisi, emmanuel macron, fransa, iran, israil, ab, abd, viyana, müzakere, müzakereler, iran nükleer anlaşması, kapsamlı ortak eylem planı/koep, telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı ile bir saatlik telefon görüşmesi yapan Macron'dan 'Viyana müzakerelerine geri dönün' çağrısı

16:50 09.08.2021 (güncellendi: 20:07 09.08.2021)
© AA / Fatemeh Bahramiİran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA / Fatemeh Bahrami
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Geçen hafta yemin töreniyle İran cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Reisi, bir Batılı liderle ilk telefon görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gerçekleştirdi. Macron, İran'ı, nükleer anlaşmanın canlandırılması görüşmelerine geri dönmeye çağırırken, Reisi, İran'ın haklarının garanti edilmesi gerektiğini belirtti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da üç ay süren İran nükleer anlaşmasının (Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP) tam  uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşü görüşmeleri çıkmaza girmişken, dönem dönem Washington ile Tahran arasında arabuluculuğa soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi arasında bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ardından taraflar açıklama yayımladı.
İran cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Reisi, Macron'a, İran nükleer anlaşmasının canlandırılması görüşmelerinin 'Tahran'ın haklarını garanti etmesi gerektiğini' söyledi.

'ABD'ye karşı Avrupa bize yardımcı olmadı'

Buna göre Fransız mevkidaşına 'ABD ile AB'nin 2015 tarihli anlaşmaya yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini' hatırlatan İran Cumhurbaşkanı, anlaşmadan çıkmış bulunan 'ABD'nin yeni yaptırımlar uygulayarak yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini', 'anlaşmanın Avrupalı taraflarının da İran'ın ABD yaptırımlarını atlatmasına yardım etmede başarısız olduğunu' belirterek ekledi:
"Herhangi bir müzakerede İran halkının hakları korunmalıdır ve ulusun çıkarları garanti altına alınmalıdır." 

İsrail'in tehditlerine yanıt

Reisi, Umman açıklarında İsrailli bir şirketin işlettiği tankere düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ın suçlanmasının ardından İsrail'in yönelttiği tehditlere şu yanıtı verdi: 
"İslam cumhuriyeti, Basra Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok ciddidir ve bölgeyi güvenliğinden yoksun bırakan unsurlara karşı duracaktır."

'İran, anlaşmayı ihlal eden tüm faaliyetlerini derhal sonlandırsın'

Elysee Sarayı'ndan yayımlanan açıklamaya göreyse Macron, Reisi'ye, son turu 20 Haziran'da yapılan Viyana'daki nükleer müzakerelere 'İran'ın geri dönmesi' çağrısı yaptı.
Fransa'nın çözüm arayışına ve daha da fazlasını yapmaya hazır olduğuna dair taahhütte bulunan Macron, 'nükleer anlaşmanın canlandırılmasında sonuca ulaşmak için Viyana'daki müzakerelerin süratle yeniden başlaması ve İran'ın anlaşmayı ihlal eden tüm nükleer faaliyetlerini derhal sonlandırması' çağrısını dile getirdi. 
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