https://tr.sputniknews.com/20210811/abd-istihbaratina-gore-afgan-baskenti-kabil-1-ile-3-ay-icinde-talibanin-eline-dusebilir-1047937366.html

ABD istihbaratına göre Afgan başkenti Kabil 1 ile 3 ay içinde Taliban'ın eline düşebilir

ABD istihbaratına göre Afgan başkenti Kabil 1 ile 3 ay içinde Taliban'ın eline düşebilir

The Washington Post gazetesi ve Reuters'in aktardığı ABD istihbaratının tahminlerine göre, Taliban, Afgan başkenti Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabilir ve... 11.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-11T15:59+0300

2021-08-11T15:59+0300

2021-08-11T16:11+0300

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ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban -IŞİD'in 2014'te Irak'ta yaptığı gibi- ülkeyi ele geçirmek üzere başkent Kabil'i düşürme yolunda ilerlerken, ABD istihbaratının korkutucu öngörüleri medyaya yansıdı. The Washington Post gazetesi ve Reuters'e konuşan yetkililerin aktardığı ABD istihbaratının tahminlerine göre, Taliban, Afgan başkentini 30 gün içinde ablukaya alabilir ve 90 gün içinde ele geçirebilir. Yabancı güçlerin mayısta çekilmesiyle taarruza geçen Taliban'ın bazısı stratejik kuzeyde bulunan vilayet başkentlerini alarak son sürat ilerlemesi karşısında ABD istihbaratının tahminleri güncellendi. Haziran ayındaki tahmin, başkent Kabil'in yabancı güçlerin çekilmesinden itibaren 6-12 ay içinde Taliban'ın eline düşeceği yönündeydi. Şimdiyse Başkan Joe Biden'ın yönetimine Kabil'in düşüşünün 1 ile 3 ay içinde gerçekleşebileceğine dair rapor sunuldu. Ordunun yeni istihbarat değerlendirmesinden haberdar olan bir kaynak, "Her şey yanlış yönde ilerliyor" dedi.

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abd, afganistan, taliban, rapor, tahmin, istihbarat