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ABD istihbaratına göre Afgan başkenti Kabil 1 ile 3 ay içinde Taliban'ın eline düşebilir
15:59 11.08.2021 (güncellendi: 16:11 11.08.2021)
© İHA / JAWED KARGARTaliban’ın kuzeydeki hakimiyeti genişledi: Bölge sakinleri Kabil’e kaçtı
© İHA / JAWED KARGAR
The Washington Post gazetesi ve Reuters'in aktardığı ABD istihbaratının tahminlerine göre, Taliban, Afgan başkenti Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabilir ve 90 gün içinde ele geçirebilir.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban -IŞİD'in 2014'te Irak'ta yaptığı gibi- ülkeyi ele geçirmek üzere başkent Kabil'i düşürme yolunda ilerlerken, ABD istihbaratının korkutucu öngörüleri medyaya yansıdı.
The Washington Post gazetesi ve Reuters'e konuşan yetkililerin aktardığı ABD istihbaratının tahminlerine göre, Taliban, Afgan başkentini 30 gün içinde ablukaya alabilir ve 90 gün içinde ele geçirebilir.
U.S. intelligence now estimates that the Taliban could isolate Kabul in just 30 days, potentially take it over in 90 days, official tells Reuters. H/t Washpost— Idrees Ali (@idreesali114) August 11, 2021
Yabancı güçlerin mayısta çekilmesiyle taarruza geçen Taliban'ın bazısı stratejik kuzeyde bulunan vilayet başkentlerini alarak son sürat ilerlemesi karşısında ABD istihbaratının tahminleri güncellendi. Haziran ayındaki tahmin, başkent Kabil'in yabancı güçlerin çekilmesinden itibaren 6-12 ay içinde Taliban'ın eline düşeceği yönündeydi. Şimdiyse Başkan Joe Biden'ın yönetimine Kabil'in düşüşünün 1 ile 3 ay içinde gerçekleşebileceğine dair rapor sunuldu. Ordunun yeni istihbarat değerlendirmesinden haberdar olan bir kaynak, "Her şey yanlış yönde ilerliyor" dedi.
Some intelligence officials thought Kabul could fall within six months. The U.S. military now thinks it could be half that, i.e. by the end of November, according to one official speaking to WaPo. https://t.co/TdGtCVVGgS— Kyle Orton (@KyleWOrton) August 11, 2021