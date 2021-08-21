https://tr.sputniknews.com/20210821/kilicdaroglundan-batiya-islamofobi-elestirisi-1048218680.html

Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya 'İslamofobi' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya 'İslamofobi' eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Batının, İslam dünyasında yaşanan şiddeti 'İslamofobi' olarak tanımlamasını doğru bulmuyoruz. Bu tanımlama İslam'ın ve dolayısıyla... 21.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-21T22:49+0300

2021-08-21T22:49+0300

2021-08-21T22:50+0300

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde adını taşıyan kültür merkezinde düzenlenen 58'nci Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı semah ekibi sahneye çıktı."28. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü"ne layık görülen yazar, kadın hakları savunucusu Yaşar Seyman'a ödülünü Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin, bu yüzyılda iyi bir insan olarak kalınabilmesinin yolunu gösterdiğini belirtti.İyi bir insan olarak kalabilmenin ve iyi bir insan olarak yaşamaya devam edebilmenin temelinin ahlak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Faik Ahmet, Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre, Balım Sultan gibi erenlerin, ahlak temelli din anlayışının Anadolu'daki en önemli temsilcileri olduğunu söyledi.'Sorunlarımızın nedeni güzel dinimiz değildir'İslam dininin, barış, kardeşlik ve adalet dini olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bizler iyilikle yarışmalıyız'Bir Müslümanın ırkçı olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, peygamberimizin sünnetinde de ırkçılık lanetlenmiştir. Örneğin, sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ırkçılığa karşı son derece net bir tavır almıştır. Aynı inanç ve felsefe Yunus'ta da vardır. '72 millet birdir.' der. Hacı Bektaş Veli de 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir.' der ve bizler iyilikle yarışmalıyız" ifadelerini kullandı.'Savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü Müslüman çocuklarıdır'Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mültecilere ve sığınmacılara karşı ırkçılık yapmadan yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:'Aklını kullanmayan insan, insanlık görevini yerine getirmeyendir'Hacı Bektaş Veli'ye göre aklın Allah'ın yeryüzündeki terazisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: Bu yıl ilk kez verilen Hacı Bektaş Veli Hizmet Ödülü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu layık görüldü. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'tan ödülünü alan İmamoğlu, bu ödüle layık görülmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti. Hacı Bektaş Veli'nin, bütün coğrafyaları aşan, tüm zamanların üstünde derin bir bilgeliğe sahip yüce gönüllü bir kişilik olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Hacı Bektaş, içimizi insan sevgisi ve hoşgörüyle dolduran sonsuz bir kaynaktır. Bir serçeşmedir. Yüzyıllar sonra bile onun gönül pınarından hep birlikte besleniyoruz. Ne mutlu bize. Hacı Bektaş, bağnaz düşüncenin, inanç kavgalarının hüküm sürdüğü Ortaçağ karanlığında Anadolu'dan yükselen bir umut ışığıydı. Vefatının 750'nci yıl dönümünde bu ışık hala tüm dünyaya yayılıyor" diye konuştu. Program, Berlin Senfoni Orkestrası'nın dinletisiyle sona erdi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

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suriye, irak, chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, göçmen, mülteci, göç