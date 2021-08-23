https://tr.sputniknews.com/20210823/kremlin-kirim-platformu-rusya-karsiti-ve-son-derece-dostane-olmayan-bir-etkinlik-1048253350.html

Kremlin: Kırım Platformu, Rusya karşıtı ve son derece dostane olmayan bir etkinlik

Kremlin: Kırım Platformu, Rusya karşıtı ve son derece dostane olmayan bir etkinlik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilecek Kırım Platformu zirvesinin Rusya karşıtı ve son derece dostane olmayan bir... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:40+0300

2021-08-23T14:40+0300

2021-08-23T14:41+0300

dünya

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

rusya karşıtlığı

kırım

zirve

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Gazetecilere konuşan Peskov, yarımadanın ilhak edildiğine ilişkin açıklamaların yapılacağı Kırım Platformu ile ilgili, “Bu etkinliği ülkemize karşı düzenlenen son derece dostane olmayan bir etkinlik olarak görüyoruz. Rusya’ya ait bir bölge, Kırım hakkında bu tür iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bağlamda Rusya karşıtı olarak gördüğümüz bu etkinliğe karşı tutumumuz açık” ifadelerini kullandı.Kırım Platformu zirvesi bugün Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirilecek. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alınacak. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın açıklamasına göre, zirvede Türkiye Büyükelçisi de dahil olmak üzere 44 ülkeden katılım olacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım Platformu etkinliğini ‘Batı'nın Ukrayna hükümetinin neo-Nazi, ırkçı duygularını beslemeye devam edeceği bir cadı ayini’ olarak nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210820/kirimdan-turkiyeye-cagri-kirim-platformu-zirvesini-boykot-edin-1048184307.html

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, rusya karşıtlığı, kırım, zirve