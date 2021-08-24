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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede... 24.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-24T14:23+0300
2021-08-24T14:47+0300
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.- AK Parti geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.- Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir.- İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Devlet ve millet olarak, geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz.- Son yıllarda dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız- Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratla üstesinden gelebiliyor, ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.- Sanayi ve teknolojide, organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e çıkarttık. - Kültür ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanlarımızın sayısı 19'a, kültür merkezi sayımızı 120'ye çıkardık.- Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi.- Ne kadar özetlemeye çalışırsak çalışalım, anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek, saatlere, günlere sığmayacak işler yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha eser ve hizmeti milletimizin emrine sunacağız.- Dün imzalanan kamu çalışanlarımıza yönelik toplu sözleşmenin kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız

14:23 24.08.2021 (güncellendi: 14:47 24.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
- AK Parti geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle, kazandırdığı eserlerle, hayata geçirdiği projelerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir partidir. Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.
- Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biridir.
- İnşallah yatırımlardaki, üretimdeki, ihracattaki, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyümeyle birlikte çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanması oranına sahip devletlerden biridir. Devlet ve millet olarak, geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon genişletiyoruz.
- Son yıllarda dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız
- Siyasi gücümüzü askeri gücümüzle, ekonomik gücümüzü bölgemizde giderek genişleyen etkimizle tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratla üstesinden gelebiliyor, ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.
- Sanayi ve teknolojide, organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e çıkarttık.
- Kültür ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanlarımızın sayısı 19'a, kültür merkezi sayımızı 120'ye çıkardık.
- Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi.
- Ne kadar özetlemeye çalışırsak çalışalım, anlatmakla bitmeyecek, tükenmeyecek, saatlere, günlere sığmayacak işler yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha eser ve hizmeti milletimizin emrine sunacağız.
- Dün imzalanan kamu çalışanlarımıza yönelik toplu sözleşmenin kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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