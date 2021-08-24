https://tr.sputniknews.com/20210824/lavrov-rusya-abdli-askerleri-orta-asyada-gormek-istemiyor-1048295308.html

Lavrov: Rusya, ABD'li askerleri Orta Asya'da görmek istemiyor

Lavrov: Rusya, ABD'li askerleri Orta Asya'da görmek istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD ordusunu Orta Asya'da görmek istemediğini, ABD'li askerlerin konuşlandırılmasının herhangi bir ülkeyi... 24.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-24T16:55+0300

2021-08-24T16:55+0300

2021-08-24T16:55+0300

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Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında ABD'nin Orta Asya'daki varlığına ilişkin konuştu.Rusya'nın ABD ordusunu Orta Asya'da görmek istemediğini belirten Lavrov, "Birincisi, Rusya'nın bu ülkelerle bir yükümlülüğü bulunuyor ve bu yükümlülük Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinden herhangi birinde dış güçlerin konuşlandırılması için tüm müttefiklerin rızasının alınmasını öngörüyor" dedi."İkincisi, Afganistan'ı namlunun ucunda tutma ve gerekirse bombalama hedefini direkt olarak ilan eden ABD'li askerleri konuşlandırmak, kendinizi anında bir hedef haline getirmeniz anlamına gelir" diye devam eden Lavrov, herhangi bir ülkenin bunu kabul edeceğinden şüphe duyduğunu kaydetti.Lavrov, bu girişimin ABD'nin kendi arzularıyla sızmaya çalıştığı ülkelerin istikrarına uygun olmadığının altını çizdi.Bu arada Lavrov, Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan oluşan genişletilmiş troykanın bu formatta çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu anlattı.Lavrov, "ABD, Çin ve Pakistan'ın dışişleri bakanlarıyla temaslar kurduk. Herkes, bu çalışmayı sürdürmeye ilgi duyduğunu belirtti" dedi.Afganistan topraklarından terör ve uyuşturucu trafiği tehditlerinin yükselmemesi için Rusya'nın bu ülkede barış ve istikrarı sağlama görevine bağlılığını koruduğunu söyleyen Lavrov, diğer tüm güçlerin ideolojik fobileriyle değil, bu görevi esas alarak hareket edeceğinin altını çizdi.AB'nin Rusya ve Çin'in Afganistan'daki nüfuzlarını artırmalarına izin vermemesi gerektiğini söyleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözlerini de anımsatan Lavrov, Borrell'in bunun yerine Afgan halkının ülkedeki gerilimi en kısa sürede nasıl azaltabileceği üzerine düşünmesi gerektiğini vurguladı.

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abd, rusya, sergey lavrov, çin, pakistan, josep borrell