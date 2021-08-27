https://tr.sputniknews.com/20210827/arastirmaya-gore-sputnik-v-asisi-delta-varyantina-karsi-iyi-duzeyde-etkinlik-sagliyor-1048385252.html

Araştırmaya göre, Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı iyi düzeyde etkinlik sağlıyor

Araştırmaya göre, Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı iyi düzeyde etkinlik sağlıyor

Rusya’da St. Petersburg’dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bağımsız bir araştırma, Rus Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyanına karşı iyi düzeyde... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T14:32+0300

2021-08-27T14:32+0300

2021-08-27T14:32+0300

koronavirüs

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

delta varyantı

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Science dergisinin aktardığına göre, St. Petersburg’dan bilim insanları Sputnik V aşısına ilişkin bağımsız bir araştırma gerçekleştirdi. Bilgisayarlı tomografi yöntemi ile muayenelerin yapıladığı araştırmada koronavirüs semptomları gösteren ve Kovid-19 teşhisi koyulan 14 bin kişi yer aldı. Araştırmanın başlamasına en az iki hafta önce bin 291 kişiye iki doz aşı yapıldı.Bilim insanları St. Petersburg'da aşılananların büyük çoğunluğuna, yani yaklaşık yüzde 96'sına Sputnik V aşısının vurulduğu gerçeği üzerinden yola çıktıklarını belirtti.‘Hastaneye yatma riskini yüzde 81 azaltıyor’İncelemeler Sputnik V’nin hastaneye yatma riskini yüzde 81, akciğerlerin ciddi zarar görme riskini de yüzde 76 azalttığını gösterdi.Araştırmacılar, SARS-CoV-2 veya hastalığın hafif geçirildiği durumlara karşı tam koruma yüzdesinin ne kadar olduğunu doğrudan değerlendirmedi, ancak incelemeler, Sputnik V'nin Kovid-19'un herhangi bir semptomatik belirtisine karşı etkinliğinin yaklaşık yüzde 50 düzeyinde olduğunu gözler önüne seriyor.Bilim insanları ayrıca, katılımcıların enfekte olduğu SARS-CoV-2 virüsünün varyantlarını da belirlemedi. Uzmanlar St. Petersburg'da Temmuz-Ağustos dönemindeki Kovid-19 vakalarının yüzde 95'inin yeni ve daha bulaşıcı Delta varyantı ile ilişkilendirildiği resmi verileri dayanak aldı.Nitekim Delta varyantı aşılamanın yarattığı korumadan etkilenmemesi nedeniyle dünyada vaka artışlarına yol açtı. Bu nedenle Sputnik V aşısının da bu mutasyona karşı etkinlik düzeyinin daha az olabileceği endişesi ortaya çıkmıştı. Ancak araştırmanın yöneticisi olan Avrupa Üniversitesi’nden Anton Barçuk, “Edindiğimiz bulgular aşılamanın vakalardaki ani yükseliş durumdarında hastalığın ağır geçirilmesini önlediği doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.

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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, delta varyantı