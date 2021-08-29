https://tr.sputniknews.com/20210829/bakan-akar-yunanistanin-provokatif-davranislarla-bir-yere-varamayacagini-gormesi-lazim-1048418474.html

Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım

Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T10:32+0300

2021-08-29T10:32+0300

2021-08-29T10:55+0300

dünya

yunanistan

hulusi akar

açıklama

kıbrıs

edirne

yaşar güler

adalar

ziyaret

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044870279_0:69:1200:744_1920x0_80_0_0_6b2ec1c56553eaa5adbd9793ed68047d.jpg

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Edirne'ye geldi.Yunanistan sınırında alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar ve TSK komuta kademesine Edirne Valisi Ekrem Canalp ile 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni de eşlik etti. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki Arda Hudut Bölüğü'nü ziyaret etti.Hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen bayrağı öperek teslim aldı. Hudut nöbeti tutan Mehmetçikle de sohbet eden Akar, dürbünle Yunanistan sınırını inceledi.Daha sonra hudut bölüğündeki Mehmetçikle bir araya gelen Akar, TSK'nın hudutların güvenliği için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirtti.Türkiye'nin Ege'deki sorunların uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkileri içinde, siyasi yol ve yöntemlerle, diyalog çerçevesinde çözümünden yana olduğunu vurgulayan Akar, "İki ülke halkının refah içinde, zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyor, bunu amaçlıyoruz fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.Orman yangınları ile mücadelede iş birliği konusunda yaşanan karşılıklı olumlu diyaloğu anımsatan Akar, şunları söyledi:'Kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi…'Akar, Yunanistan’ın taleplerinin gerçeklikten uzak olduğunu dile getirerek, "Bunun kimseye yararının olmadığını, kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi bu şekliyle bir yere varamayacaklarını Yunan siyasilerin ve askerlerin anlamasını sabırla bekliyoruz. Kendilerine birtakım roller biçip tamamen yalana dayalı iddialarla huzuru, ahengi bozuyorlar. Yunan siyasetçilerin ve askerlerin bu samimiyetsizliği, buradaki problemlerin temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.Egemenliği Anlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar (EGEAYDAK) konusuna da değinen Akar, şöyle konuştu:"Bu adalar niçin ve kime karşı silahlandırılıyor?" diye soran Akar, bunun cevabının hiçbir şekilde mantıklı olmadığını görmeleri gerektiğini ifade etti.Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermenin 'hayatın doğal akışına ve gerçeklere son derece aykırı' olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:Barışçı olduklarını iddia eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nin uluslararası sularında teknik, bilimsel araştırma yapan gemileri, sadece eğitim görevini icra eden uçakları dahi taciz ettiğine dikkati çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:'Hudut namustur'Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını, Türk ve Yunan halkının rahat ve huzur içinde yaşamasını, mevcut imkanlardan faydalanarak refahının artırılmasını amaçladıklarına dikkati çeken Akar, şunları dile getirdi:Hudut güvenliğine de değinen Akar, TSK’nın 'Hudut namustur' anlayışı içinde kahramanca ve fedakarca görevini yaptığını vurgulayarak, "Mehmetçik, sizler bunları bugüne kadar büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla yerine getirdiniz. Gerçekten bu millete layık olduğunuzu açık bir şekilde gösterdiniz. Hudutlardaki Mehmetçik, çalışmalarıyla bir taraftan ter döküyor, gerektiğinde de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla' kan dökmeye dahi hazır olduğunu gösteriyor" dedi.'Hem hukuka hem insanlığa aykırı'Mülteci sorununun sadece Türkiye'ye ait bir sorun olmaması gerektiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:"Bu konuda AB başta olmak üzere herkesin elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Maddi ve manevi ne varsa her türlü fedakarlığı yaptık, yapıyoruz. Benzer şekilde komşularımızın da AB'nin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Ellerini taşın altına sokması lazım. Yunanistan'ın, mültecileri geri itmesi ve bu konudaki insanlık dışı uygulamaları hatta mültecileri ölüme terk etmeleri gerçekten kabul edilemez.Biz Suriye'nin kuzeyinde 5, ülkemizde 4 milyon mültecinin güvenliğini sağlamak, onların insani ihtiyaçlarını sağlamak bakımından büyük bir fedakarlık gösterirken 3-5 kişinin gelmesine karşı Yunanistan'ın aldığı insanlık dışı tedbirleri gerçekten kabul etmek mümkün değil. Bu, hem hukuka hem insanlığa aykırı. Bu konular da zaten AİHM’e taşındı. Yunanistan'ın da tedbirlerini gözden geçirmesi lazım."Yunanistan'ın yıllardır aralarında FETÖ mensuplarının da bulunduğu birçok kişiye sahip çıktığına da dikkati çeken Akar, "Hal böyleyken bunları yapan Yunanistan'ın yöneticilerinin terörizmin, dini fanatikliğin ve kökten dinciliğin yayılmasından şikayet eder görünmeleri hiç inandırıcı ve ahlaki değildir. Bu, gerçekleri yansıtmayan oldukça ikiyüzlü bir tutumdur" şeklinde konuştu.Kıbrıs'a barışın gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akar, "Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bu konuda artık geriye dönüş yok. Bununla alakalı yapılması gereken çalışmalar neyse bunların yapılıp tarafların rahata huzura ermesini sağlamamız lazım" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/bakan-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1048396950.html

https://tr.sputniknews.com/20210824/yunanistan-basbakani-micotakis-goc-akinlarinin-kisitlanmasi-turkiye-ve-yunanistanin-yararina-1048269661.html

https://tr.sputniknews.com/20210827/bulgaristan-goce-karsi-turkiye-ve-yunanistan-sinirina-takviye-guc-gonderecek-1048382147.html

yunanistan

kıbrıs

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, hulusi akar, açıklama, kıbrıs, edirne, yaşar güler, adalar, ziyaret, savunma, savunma bakanı