https://tr.sputniknews.com/20210902/taliban-sozcusu-mucahid-cin-ulkeyi-yeniden-insa-etmede-bize-yardim-edecek-1048550289.html

Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek

Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek

Taliban Sözcüsü Mücahid, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T15:13+0300

2021-09-02T15:13+0300

2021-09-02T15:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

çin

afganistan

taliban

zabihullah mücahit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048300920_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_150553f7f3a28a5c33d51ef40322b51c.jpg

Taliban* Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeniden inşasında Çin'in kendilerine yardım edeceğini söyledi.Sözcü’nün, İtalya’nın önde gelen yüksek tirajlı La Repubblica gazetesinde "Taliban olarak İtalya'nın bizi tanımasını istiyoruz" ve "Çin, bizi finanse edecek" başlıklı röportajı yayımlandı.Söz konusu röportajda Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.'Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak'Çin'in "Kuşak Yol" girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahid, "Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor" yorumunu yaptı.Mücahid, bölgede ağırlığı olan önemli bir ortak olarak gördükleri Rusya ile de iyi ilişkileri sürdüreceklerini, Moskova'nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik arabuluculuk yapmaya devam ettiğini söyledi.‘Katar ve Türkiye, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgileniyorlar’Kabil Havalimanı'nın ne zaman açılacağına ilişkin soruya ise Zabihullah Mücahid, havalimanında kontrolü ele aldıklarını ancak ciddi ve büyük zararların olduğunu belirterek, "Katar ve Türkiye, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgileniyorlar. Önümüzdeki üç gün içinde tamamen temizlenmiş olacak ve kısa sürede her şey yeniden inşa edilmiş olacak. Havalimanının eylülde faaliyete geçeceğini umuyorum. İnşallah" yanıtını verdi.Mücahid, İtalya ile ilişkileri de yeniden bir düzene oturtmak istediklerini ifade ederek, "Ümit ediyoruz ki, ülkeniz bizim İslami hükümetimizi tanır ve bu röportajımız siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi kuvvetlendirir. Umarım İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açar. Sizin ülkeniz, bizim için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü

çin

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, afganistan, taliban, zabihullah mücahit