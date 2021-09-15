https://tr.sputniknews.com/20210915/lavrov-abdden-duma-secimlerine-mudahaleyle-ilgili-delillere-tepkisini-bekliyoruz-1048943951.html

Lavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz

Lavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’daki parlamento seçimlerine müdahalesiyle ilgili deliller sunulduktan sonra Washington’un vereceği yanıtı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T23:59+0300

2021-09-15T23:59+0300

2021-09-16T00:07+0300

dünya

sergey lavrov

mariya zaharova

abd

duma

seçim

müdahale

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Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de basın mensuplarına konuşan Sergey Lavrov, “Deliller, bir dizi Batı merkezli internet platformlarının yasak içeriği kaldırmayı reddetmesiyle ilgili. Somut deliller ABD’li büyükelçiye sunuldu. Büyükelçi, belgeyi bir enformasyon olarak kabul etti ve inceleme sözü verdi” ifadesini kullandı.ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, “Rus yasalarının ihlal edildiği yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadığını” söylediğini aktaran Rusya Dışişleri Bakanı, “Veriler ona iletildi, bunlar çok ciddi veriler. ABD’li meslektaşlarımızdan, neden böyle bir şeyin yaşandığına ilişkin yanıt bekliyoruz” dedi.ABD’nin, Rusya’nın şikayetlerine yanıt olarak sıkça internet şirketlerinin bağımsız olduğunu ve devlete tabi olmadığını ifade ettiğini anlatan Lavrov, “Ama onlar Rusya Federasyonu yasalarına tabi olmalı. Amerikan devletinin tamamen çaresiz olmadığına inanmak için sebepler var” diye kaydetti.Zaharova: Batı’nın enformasyona saldırılarına hazırızRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da parlamento seçimleri öncesinde Batı’nın enformasyon saldırılarına devam edeceğini ve Moskova’nın buna hazır olduğunu dile getirdi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Saldırıların şimdi güçleneceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi enformasyon alanındaki saldırılar katlanarak güçlendi ve devam edecek. Ama biz buna hazırız” ifadesini kullandı

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sergey lavrov, mariya zaharova, abd, duma, seçim, müdahale