https://tr.sputniknews.com/20210915/lavrov-abdden-duma-secimlerine-mudahaleyle-ilgili-delillere-tepkisini-bekliyoruz-1048943951.html
Lavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz
Lavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’daki parlamento seçimlerine müdahalesiyle ilgili deliller sunulduktan sonra Washington’un vereceği yanıtı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T23:59+0300
2021-09-15T23:59+0300
2021-09-16T00:07+0300
dünya
sergey lavrov
mariya zaharova
abd
duma
seçim
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045030658_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_3d844c435b89db63a6c3d73f79d9c556.jpg
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de basın mensuplarına konuşan Sergey Lavrov, “Deliller, bir dizi Batı merkezli internet platformlarının yasak içeriği kaldırmayı reddetmesiyle ilgili. Somut deliller ABD’li büyükelçiye sunuldu. Büyükelçi, belgeyi bir enformasyon olarak kabul etti ve inceleme sözü verdi” ifadesini kullandı.ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın, “Rus yasalarının ihlal edildiği yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadığını” söylediğini aktaran Rusya Dışişleri Bakanı, “Veriler ona iletildi, bunlar çok ciddi veriler. ABD’li meslektaşlarımızdan, neden böyle bir şeyin yaşandığına ilişkin yanıt bekliyoruz” dedi.ABD’nin, Rusya’nın şikayetlerine yanıt olarak sıkça internet şirketlerinin bağımsız olduğunu ve devlete tabi olmadığını ifade ettiğini anlatan Lavrov, “Ama onlar Rusya Federasyonu yasalarına tabi olmalı. Amerikan devletinin tamamen çaresiz olmadığına inanmak için sebepler var” diye kaydetti.Zaharova: Batı’nın enformasyona saldırılarına hazırızRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da parlamento seçimleri öncesinde Batı’nın enformasyon saldırılarına devam edeceğini ve Moskova’nın buna hazır olduğunu dile getirdi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Saldırıların şimdi güçleneceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi enformasyon alanındaki saldırılar katlanarak güçlendi ve devam edecek. Ama biz buna hazırız” ifadesini kullandı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045030658_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_822ab2415aab0813d37bfec0ecf3e58a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, mariya zaharova, abd, duma, seçim, müdahale
Lavrov: ABD’den, Duma seçimlerine müdahaleyle ilgili delillere vereceği tepkiyi bekliyoruz
23:59 15.09.2021 (güncellendi: 00:07 16.09.2021)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’daki parlamento seçimlerine müdahalesiyle ilgili deliller sunulduktan sonra Washington’un vereceği yanıtı beklediklerini belirtti.
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de basın mensuplarına konuşan Sergey Lavrov, “Deliller, bir dizi Batı merkezli internet platformlarının yasak içeriği kaldırmayı reddetmesiyle ilgili. Somut deliller ABD’li büyükelçiye sunuldu. Büyükelçi, belgeyi bir enformasyon olarak kabul etti ve inceleme sözü verdi” ifadesini kullandı.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan
’ın, “Rus yasalarının ihlal edildiği yönünde hiçbir bilgiye sahip olmadığını”
söylediğini aktaran Rusya Dışişleri Bakanı, “Veriler ona iletildi, bunlar çok ciddi veriler. ABD’li meslektaşlarımızdan, neden böyle bir şeyin yaşandığına ilişkin yanıt bekliyoruz”
dedi.
ABD’nin, Rusya’nın şikayetlerine yanıt olarak sıkça internet şirketlerinin bağımsız olduğunu ve devlete tabi olmadığını ifade ettiğini anlatan Lavrov, “Ama onlar Rusya Federasyonu yasalarına tabi olmalı. Amerikan devletinin tamamen çaresiz olmadığına inanmak için sebepler var”
diye kaydetti.
Zaharova: Batı’nın enformasyona saldırılarına hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da parlamento seçimleri öncesinde Batı’nın enformasyon saldırılarına devam edeceğini ve Moskova’nın buna hazır olduğunu dile getirdi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Saldırıların şimdi güçleneceğini çok iyi biliyoruz. Siyasi enformasyon alanındaki saldırılar katlanarak güçlendi ve devam edecek. Ama biz buna hazırız” ifadesini kullandı