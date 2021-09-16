Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210916/kilicdaroglu-bir-yil-icinde-yurt-sorununu-cozmezsem-siyaseti-birakacagim-1048962368.html
Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum, yirmi yıl değil bir yıl içinde yurt... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:16+0300
2021-09-16T14:16+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
üniversite
siyaset
yurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962020_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1fb43a2c756cf6b58f2d22297976ceb4.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde bir düğün salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, tüm ülkenin mutlu ve beraber olması halinde millet olunacağını söyledi. Türkiye'de milletin sorunlar altında ezildiğini, toplumun her kesiminden dert dinlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"İster çiftçi, ister emekli, ister kamyon şoförü, ister muhtara, ister sanayiciye sorun, herkes sorununu kendi penceresinden görüyor. Çiftçi 'üretmek, kazanmak ve alın teri dökmek istiyorum ama harcadığım emeğin karşılığını almak istiyorum' diyor. Trakya'nın bereketli toprakları var. Çiftçi üretecek, kazanacak, gelir elde edecek, düğün derneğini yapacak, ertesi yıla hazırlanacak. Buna takat kalmazsa ne yapacak? Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım."'Devlet adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir'Türkiye'nin sorunlarını siyaset kurumunun çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin devleti adaletle yönetmesi gerektiğini dile getirdi. Devletin adalet ve liyakatle yönetilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Siyasi partiler devlet değildir, vatandaştan yetki alıp, 5 yıl süreyle gelip devleti yönetir. Devlet adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı yerde 'devlet' dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır. Devlette en alt makam önce KPSS'ye girecek, başarılı olacak, ataması yapılacak düz memur olacak. Ama daha henüz asaletiniz onaylanmamış. Bir süre geçecek sonra şeflik sınavına girip devlette en alt kademe şef olacaksınız. Bakan olmak için ya da milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var, savcılıktan iyi hal kağıdı, bir de ilkokul diploması. Bakan da olursunuz, her şey olursunuz ama devlette liyakat bunun için önemli."'Memleketin geldiği duruma bakın'Kılıçdaroğlu, bazı limanlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ancak bu olayların üstüne gidilmediğini ileri sürdü.Çocukları zehirleyen insanlara kimsenin dokunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar gücü kimden alıyor? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor, hakim bir şey yapamıyor. Dava bile açmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar gücü devleti yöneten siyasi otoriteden alıyor. O zaman hepimiz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız" dedi.Çocukları uyuşturucuya alıştıran bütün baronlarla mücadele edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, polise yetki verilmesi ve kimsenin dokunmayacağının söylenmesi halinde 6 ayda ülkede "sinek uçsa haberdar olunacak" duruma gelineceğini ifade etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin İçişleri Bakanı televizyona çıkıyor, 'Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor' diyor. Kimin harekete geçmesi lazım? Devleti yönetenlerin. Bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alacak, onu da İçişleri Bakanı çıkıp anlatacak, kimsenin de sesi çıkmayacak. Şu memleketin geldiği duruma bakın" ifadelerini kullandı.'Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler'Kılıçdaroğlu, Türkiye'de okulların açıldığını ancak hala derslik ihtiyacının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. Üniversiteyi kazanıyor, kızımız, oğlumuz. Hepimizde bir sevinç var. Üniversiteye göndereceğiz, ikinci bir sefer dert başlıyor. Bu çocuk nerede kalacak? Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum, yirmi yıl değil, bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Böyle bir şey olamaz, yurt sorunu nedir Allah aşkına. Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar. Sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği, onlar ne kadar iyi yetişirse, eğitim alırsa Türkiye o kadar büyüyecek. Siz onları pahalı yere mahkum ediyorsunuz."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962020_153:0:1200:785_1920x0_80_0_0_8a08b7dd4f8fc1af65c863d524f83155.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, üniversite, siyaset, yurt

Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım

14:16 16.09.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum, yirmi yıl değil bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde bir düğün salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Burada konuşan Kılıçdaroğlu, tüm ülkenin mutlu ve beraber olması halinde millet olunacağını söyledi. Türkiye'de milletin sorunlar altında ezildiğini, toplumun her kesiminden dert dinlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"İster çiftçi, ister emekli, ister kamyon şoförü, ister muhtara, ister sanayiciye sorun, herkes sorununu kendi penceresinden görüyor. Çiftçi 'üretmek, kazanmak ve alın teri dökmek istiyorum ama harcadığım emeğin karşılığını almak istiyorum' diyor. Trakya'nın bereketli toprakları var. Çiftçi üretecek, kazanacak, gelir elde edecek, düğün derneğini yapacak, ertesi yıla hazırlanacak. Buna takat kalmazsa ne yapacak? Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım."

'Devlet adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir'

Türkiye'nin sorunlarını siyaset kurumunun çözeceğini belirten Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin devleti adaletle yönetmesi gerektiğini dile getirdi. Devletin adalet ve liyakatle yönetilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Siyasi partiler devlet değildir, vatandaştan yetki alıp, 5 yıl süreyle gelip devleti yönetir. Devlet adaletle yönetilir, liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı yerde 'devlet' dediğiniz kurum yara alır, temelleri sarsılır. Devlette en alt makam önce KPSS'ye girecek, başarılı olacak, ataması yapılacak düz memur olacak. Ama daha henüz asaletiniz onaylanmamış. Bir süre geçecek sonra şeflik sınavına girip devlette en alt kademe şef olacaksınız. Bakan olmak için ya da milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var, savcılıktan iyi hal kağıdı, bir de ilkokul diploması. Bakan da olursunuz, her şey olursunuz ama devlette liyakat bunun için önemli."

'Memleketin geldiği duruma bakın'

Kılıçdaroğlu, bazı limanlarda uyuşturucu ele geçirildiğini ancak bu olayların üstüne gidilmediğini ileri sürdü.
Çocukları zehirleyen insanlara kimsenin dokunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar gücü kimden alıyor? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor, hakim bir şey yapamıyor. Dava bile açmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar gücü devleti yöneten siyasi otoriteden alıyor. O zaman hepimiz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız" dedi.
Çocukları uyuşturucuya alıştıran bütün baronlarla mücadele edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, polise yetki verilmesi ve kimsenin dokunmayacağının söylenmesi halinde 6 ayda ülkede "sinek uçsa haberdar olunacak" duruma gelineceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin İçişleri Bakanı televizyona çıkıyor, 'Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor' diyor. Kimin harekete geçmesi lazım? Devleti yönetenlerin. Bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alacak, onu da İçişleri Bakanı çıkıp anlatacak, kimsenin de sesi çıkmayacak. Şu memleketin geldiği duruma bakın" ifadelerini kullandı.

'Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de okulların açıldığını ancak hala derslik ihtiyacının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. Üniversiteyi kazanıyor, kızımız, oğlumuz. Hepimizde bir sevinç var. Üniversiteye göndereceğiz, ikinci bir sefer dert başlıyor. Bu çocuk nerede kalacak? Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Kırklareli'nden bütün Türkiye'ye sesleniyorum, yirmi yıl değil, bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Böyle bir şey olamaz, yurt sorunu nedir Allah aşkına. Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar. Sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceği, onlar ne kadar iyi yetişirse, eğitim alırsa Türkiye o kadar büyüyecek. Siz onları pahalı yere mahkum ediyorsunuz."
282000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:28Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:27Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
15:26KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
15:18 Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
15:17Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
15:16Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı
15:07Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak
14:57İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
14:54Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
14:51Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
14:44Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
14:42Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
14:22ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz
14:16Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
14:14Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:04Moderna ve Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Kovid-19 aşılarının etkinliği azalıyor
14:00TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
13:56İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL