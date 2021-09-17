https://tr.sputniknews.com/20210917/dijital-sazan-sarmalini-polis-cozdu-milyonluk-vurgun-1048987993.html

‘Dijital sazan sarmalını’ polis çözdü: Milyonluk vurgun

‘Dijital sazan sarmalını’ polis çözdü: Milyonluk vurgun

Adana polisi, e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verip, 34 kişinin kimlik bilgileriyle milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen karı-koca ile kadının 2... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T10:58+0300

2021-09-17T10:58+0300

2021-09-17T10:58+0300

türkiye

dijital

para

dolandırıcılık

organize işler 2: sazan sarmalı

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Adana'da bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun 3 bin TL'ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için kendisini doktor olarak tanıtan ilan sahibi E.D. ile irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi.Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan E.D., “İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL” dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, “Sen bize 6 bin TL gönder. Fazladan 3 bin 500 TL'yi senin hesabına geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin” diye cevap verdi.'15 bin TL'yi geri yollayıp güvenini kazandılar'Daha sonra E.D., 6 bin TL daha gönderen vatandaşı arayıp, kimlik bilgilerini de isteyip, “Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor” dedi. Bunun üzerine E.D.'ye 10 bin TL daha gönderen vatandaşın hesabına ise 15 bin 500 TL geri gönderildi.Aradan geçen zamanın ardından satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan vatandaşa, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.Dolandırıldığını anlayan vatandaşın Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.'nin Kahramanmaraş'ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi.Hem dolandırdılar hem de kimlik bilgilerini kullandılarBunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C., eşi Habibe C. ile kardeşleri Latif T. ve Hicret T. olduğunu belirledi.Şüpheli Habibe C.'nin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.'nin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Polis zanlıların e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verdikten sonra vatandaşların güvenini kazanıp kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi.Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.'den şikayetçi olduklarını ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi.Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı ‘Organize İşler 2 Sazan Sarmalı’ filmini akıllara getirdi.Hesabında 3 milyon TL'lik hareketPolisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.'nin hesabında 3 milyon TL'lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.'nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.'ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi.Şüphelilerin Düzce'de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, Habibe C.'nin içerisinde 1.3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu.Emniyete götürülen şüpheliler işlemleri devam ediyor.

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dijital, para, dolandırıcılık, organize işler 2: sazan sarmalı