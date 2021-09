Hazır giyim ve tekstil sanayiinde yatırımın rotası Doğu'ya döndü

“İlk yatırım yaptığımız dönemde hava alanı yoktu, Trabzon’dan gidiyorduk. Altyapı yeterli değildi. Kumaşçılardan ikinci kalite kumaş alarak deneme üretimleri yaptık, deneyim kazandık. En az 1.5-2 yıl böyle çalıştık. İŞKUR ile çalışma yaptık. Ama işgücü eğitimi kalitenin anahtarı. Şu an dünya standartlarında her türlü belgeye sahibiz. Bizim değil ülkenin bir değeri artık bu üretim tesisleri. Biz bu iklimi oluşturduktan sonra bir sürü yatırım geldi. Bu tarz yatırım hamleleri ülke için de bölge için de çok önemli. Her türlü destek verilmeli. Bazı ülkelerde çalıştırdığın kişi başına hibe destekler veriliyor. Bizde de çalışan kişi sayısıyla ilgili mutlaka bir destek olmalı ve bu destek de minimum 5 yıl çalıştırma şartı ile verilmeli.”