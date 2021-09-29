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Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti
Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kasapoğlu, pandemi nedeniyle öğrenci... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T20:45+0300
2021-09-29T21:39+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
öğrenci yurdu
mehmet muharrem kasapoğlu
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Gündemdeki üniversite yurtlarıyla ilgili tartışmalara değinen Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:'Yurtta kalan arkadaşlarım menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var''Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz''Eylem yapanların büyük kısmının yurt başvurusu yok'
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gençlik ve spor bakanlığı, öğrenci yurdu, mehmet muharrem kasapoğlu

Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti

20:45 29.09.2021 (güncellendi: 21:39 29.09.2021)
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© AA / Ahmet İzgi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kasapoğlu, pandemi nedeniyle öğrenci yurtlarına talebin ikiye katlandığını belirterek, başvuran öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'inin yurtlara yerleştiğini söyledi.
Gündemdeki üniversite yurtlarıyla ilgili tartışmalara değinen Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
Türkiye'nin son 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi de gençlere yaptığı yatırımlardır.
Açık ara dünyanın en güçlü, hem hizmet kalitesi açısından hem de nicel anlamda, en güçlü altyapı bizde.
1 milyondan fazla Yurt yatak kapasitesi var. 2002'de 190 Yurt sayısı varken bugün 774 yurt sayısı var. 182 bin yatak 2002 yılında, şu an itibarıyla ise 724 bin 126. Bu 724 binlik rakamın içerisinde son 19 yılda bizim 182 bin kapasiteden çeşitli nedenlerle yıkıp yeniden inşa ettiğimiz 120 bin yatak var.
75 il, 57 ilçe iken bugün 81 il 245 ilçede yurtlarımız var. Kıbrıs'ta binlerce öğrencimiz var. 2002'de rakam 0, şu an itibarıyla orada 5 yurdumuz var. 451 bin öğrenci kredi-burs alıyorken bugün 1.5 milyona yakın öğrenci bu imkandan faydalanıyor.
Öğrenci yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
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'Yurtta kalan arkadaşlarım menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var'

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sadece barınması değil bizim amacımız. Onlar için en iyisini sunmak. Bu çerçevede de beslenme önemli bir konu. Yurtta kalan arkadaşlarımıza her ay 570 liralık bir katkı sunuyoruz. Eskiden olduğu gibi menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var.
Dünyanın en güçlü altyapısı. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek derecede de bir genişliğe sahip. Bu rakamı her geçen gün artıracağız.
30'dan fazla ilimizde boş yatağımız var, yedekler yerleştirilmiş durumda. İhtiyaçları göz önünde bulundurarak bu süreci yakından takip eden bir mekanizmamız var.
Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Biz bu yoğunluğu hem bakanlık olarak hem kamu kurumlarıyla her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlanmış durumda. Özellikle büyükşehirlerimizde yedek sayılarını eritiyoruz.

'Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz'

Yeni açılan yurtlarımızla 725 bin 933 kapasiteye ulaştık. 624 bin başvurumuz söz konusu, bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz.
Biz şu an itibarıyla 624 binin 430 binden fazlasını, yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Yıllık ortalamamız yüzde 90'lara gelecek. 624 bin başvuru normalde 1. sınıfların başvurusu değil. Üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin neticesi olarak, geçen yıl başvuru almadığımız için hem 1 hem de 2. sınıfların başvurusunu aldık.
Bu rakamın ikiye katlanmasına rağmen biz tüm bu gençleri barınma noktasında destekleyeceğiz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci TC sosyal güvencesi altında. 10 gün içinde yüzde 70'i yakaladık talebin 2 kat olmasına rağmen, bu çok önemli.
Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi ve AK Parti iktidarının politikası, gençlere güven ve gençlerin her alanda desteklenmesi.
2019'da başvuru sayısı 374 bin. Bizim şu an itibarıyla yaptığımız yerleştirme 430 bin. Biz 2019'daki talebin çok önündeyiz.
Yerleştirme 2 temel şekilde yürüyor: Asil yerleşenler ve yedek yerleşenler. Bu oran her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkabilecek bir oran, birkaç hafta içerisinde bu rakam çok daha yüksek olacak.
Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık alanında altyapımız neyi taahhüt ediyorsa öğrencilerimizin barınmasıyla da ilgili aynı şeyi taahhüt ediyoruz.
Karamsarlık tablolarına, gençleri istismar aracı olarak kullanan yapılara prim vermeyelim.
Sayın Kılıçdaroğlu 8 milyon öğrenci var, 8 milyon yurt yapacağım demişti. Bu hafta 3 milyon 800 bine düştü. Toplam öğrenci 8 milyon 335 bin. 4 milyon 410 bini uzaktan eğitim öğrencisi, 3 milyon 925 bini ise örgün eğitim öğrencisi. Üniversite nedeniyle il değiştiren 400-450 bin civarı öğrenci var. Bunun 4 yıllık karşılığı 1 milyon 800 bin civarı. Yurda başvuru sayısı ise 300-350 bin.
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20 Eylül, 22:27

'Eylem yapanların büyük kısmının yurt başvurusu yok'

Yardımcı olmak için yurt başvuruları ve bu çerçevedeki yedek sıralarına bakalım dedik. Maalesef, hemen hemen tamamının yurda başvurusu dahi yok. Sadece 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Onun haricinde çoğunun öğrenci olmadığı, öğrenci olanların da yurt başvurusu olmadığı kayıtlarda var.
Bakanlığımızın yurtları, tüm imkanları gençlerimizin emrinde. Bu süreci hızla devam ettiriyoruz. Talebi olan genç arkadaşlarımızın bakanlığımızla irtibatı kurmaları noktasını da tekrar ifade ediyorum. Cuma günü yeni yerleştirmelerimiz var, pazartesi tekrar olacak.
Barınamıyoruz Hareketi eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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