Kasapoğlu'ndan yurt tartışmalarına yanıt: Başvuru ikiye katlandı, öğrencilerin yüzde 70'i yerleşti

Yeni açılan yurtlarımızla 725 bin 933 kapasiteye ulaştık. 624 bin başvurumuz söz konusu, bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz. Yeni açılan yurtlarımızla 725 bin 933 kapasiteye ulaştık. 624 bin başvurumuz söz konusu, bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz.

Biz şu an itibarıyla 624 binin 430 binden fazlasını, yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Yıllık ortalamamız yüzde 90'lara gelecek. 624 bin başvuru normalde 1. sınıfların başvurusu değil. Üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin neticesi olarak, geçen yıl başvuru almadığımız için hem 1 hem de 2. sınıfların başvurusunu aldık. Biz şu an itibarıyla 624 binin 430 binden fazlasını, yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Yıllık ortalamamız yüzde 90'lara gelecek. 624 bin başvuru normalde 1. sınıfların başvurusu değil. Üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin neticesi olarak, geçen yıl başvuru almadığımız için hem 1 hem de 2. sınıfların başvurusunu aldık.

Bu rakamın ikiye katlanmasına rağmen biz tüm bu gençleri barınma noktasında destekleyeceğiz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci TC sosyal güvencesi altında. 10 gün içinde yüzde 70'i yakaladık talebin 2 kat olmasına rağmen, bu çok önemli. Bu rakamın ikiye katlanmasına rağmen biz tüm bu gençleri barınma noktasında destekleyeceğiz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci TC sosyal güvencesi altında. 10 gün içinde yüzde 70'i yakaladık talebin 2 kat olmasına rağmen, bu çok önemli.

Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi ve AK Parti iktidarının politikası, gençlere güven ve gençlerin her alanda desteklenmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi ve AK Parti iktidarının politikası, gençlere güven ve gençlerin her alanda desteklenmesi.

2019'da başvuru sayısı 374 bin. Bizim şu an itibarıyla yaptığımız yerleştirme 430 bin. Biz 2019'daki talebin çok önündeyiz. 2019'da başvuru sayısı 374 bin. Bizim şu an itibarıyla yaptığımız yerleştirme 430 bin. Biz 2019'daki talebin çok önündeyiz.

Yerleştirme 2 temel şekilde yürüyor: Asil yerleşenler ve yedek yerleşenler. Bu oran her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkabilecek bir oran, birkaç hafta içerisinde bu rakam çok daha yüksek olacak. Yerleştirme 2 temel şekilde yürüyor: Asil yerleşenler ve yedek yerleşenler. Bu oran her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkabilecek bir oran, birkaç hafta içerisinde bu rakam çok daha yüksek olacak.

Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık alanında altyapımız neyi taahhüt ediyorsa öğrencilerimizin barınmasıyla da ilgili aynı şeyi taahhüt ediyoruz. Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık alanında altyapımız neyi taahhüt ediyorsa öğrencilerimizin barınmasıyla da ilgili aynı şeyi taahhüt ediyoruz.

Karamsarlık tablolarına, gençleri istismar aracı olarak kullanan yapılara prim vermeyelim. Karamsarlık tablolarına, gençleri istismar aracı olarak kullanan yapılara prim vermeyelim.