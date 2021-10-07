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İngiliz basını: Putin'in açıklamaları küresel enerji fiyatlarını düşürdü
İngiliz basını: Putin'in açıklamaları küresel enerji fiyatlarını düşürdü
İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya lideri Putin’in, artan enerji fiyatlarının stabil hâle gelmesini destekleyeceklerini söylemesinin, küresel gaz... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T14:50+0300
2021-10-07T14:52+0300
vladimir putin
ekonomi
avrupa
financial times
rus doğal gazı
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Financial Times gazetesinin haberinde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin, hızla artan küresel enerji fiyatlarını stabil hâle getirmeye hazır olduğunu söylemesini takiben, pazar fiyatları çarşamba günü keskin biçimde düştü. Fiyatların hızlı yükselişi, üretimin kısıtlanması ve enflasyonun keskin şekilde artması tehlikesini oluşturuyordu” ifadeleri yer aldı.Putin, Financial Times’ın atıfta bulunduğu açıklamaları, enerjiyle ilgili bir hükümet toplantısı sırasında yaptı. Söz konusu toplantıda Rusya lideri, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, pazar fiyatlarını stabil hâle getirmek adına borsada gaz alışverişini artırma önerisini desteklemişti.Küresel gaz fiyatları dün sabah rekor bir seviyeye çıkarak 1.900 doları geçmişti. Daha sonra düşüşe geçen gaz fiyatı, Rusya Devlet Başkanı’nın enerji toplantısındaki açıklamalarını takiben 1.400 dolara kadar geriledi.Enerji uzmanları, Avrupa’daki gaz fiyatı artışlarını bölgedeki yer altı gaz depolarının düşük doluluk oranı ve Asya’da sıvılaştırılmış doğalgaza olan talebin ciddi anlamda artması gibi faktörlere bağlıyor.Putin, bu faktörlerden bazılarının da, Avrupa’nın uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarından vazgeçmesi ve yeşil enerji kaynaklarına ani geçişi olduğunu belirtmişti.
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vladimir putin, avrupa, financial times, rus doğal gazı

İngiliz basını: Putin'in açıklamaları küresel enerji fiyatlarını düşürdü

14:50 07.10.2021 (güncellendi: 14:52 07.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya lideri Putin’in, artan enerji fiyatlarının stabil hâle gelmesini destekleyeceklerini söylemesinin, küresel gaz fiyatlarının ciddi oranda düşmesine neden olduğunu yazdı.
Financial Times gazetesinin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin, hızla artan küresel enerji fiyatlarını stabil hâle getirmeye hazır olduğunu söylemesini takiben, pazar fiyatları çarşamba günü keskin biçimde düştü. Fiyatların hızlı yükselişi, üretimin kısıtlanması ve enflasyonun keskin şekilde artması tehlikesini oluşturuyordu” ifadeleri yer aldı.
Putin, Financial Times’ın atıfta bulunduğu açıklamaları, enerjiyle ilgili bir hükümet toplantısı sırasında yaptı. Söz konusu toplantıda Rusya lideri, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, pazar fiyatlarını stabil hâle getirmek adına borsada gaz alışverişini artırma önerisini desteklemişti.
Küresel gaz fiyatları dün sabah rekor bir seviyeye çıkarak 1.900 doları geçmişti. Daha sonra düşüşe geçen gaz fiyatı, Rusya Devlet Başkanı’nın enerji toplantısındaki açıklamalarını takiben 1.400 dolara kadar geriledi.
Enerji uzmanları, Avrupa’daki gaz fiyatı artışlarını bölgedeki yer altı gaz depolarının düşük doluluk oranı ve Asya’da sıvılaştırılmış doğalgaza olan talebin ciddi anlamda artması gibi faktörlere bağlıyor.
Putin, bu faktörlerden bazılarının da, Avrupa’nın uzun vadeli doğalgaz anlaşmalarından vazgeçmesi ve yeşil enerji kaynaklarına ani geçişi olduğunu belirtmişti.
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