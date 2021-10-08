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https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-ozel-kuvvetleri-tayvan-ordusunu-gizlice-egitiyor-1049640187.html
ABD özel kuvvetleri, Tayvan ordusunu gizlice eğitiyor
ABD özel kuvvetleri, Tayvan ordusunu gizlice eğitiyor
Güney Çin Denizi'nde gerilim yükselirken ABD özel kuvvetlerinin Tayvan ordusu askerlerini gizlice eğittiği bildirildi. Çin ise, bu adımın Washington ile Pekin... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:43+0300
2021-10-08T11:43+0300
dünya
abd
çin
pentagon
tayvan
abd özel kuvvetleri
askeri eğitim
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ABD ve müttefiklerinin Güney Çin Denizi'nde Pekin'i hedef alan hamleleri sürerken Amerikan özel kuvvetlerinin Tayvan ordusuna gizlice eğitim verdiği duyuruldu.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ismi açıklanmayan bir yetkili, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık 20 özel harekat ve konvansiyonel kuvvetlerden oluşan bir birliğin Tayvan askerlerine 1 yıldan az bir süredir eğitim verdiğini ve bazı eğitmenlerin belirli aralıklarla ülkeye girip çıktığını belirtti.Daha önce bu iddia Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından duyurulmuştu. Gazete, 'Çin'in Tayvan'a karşı artan sözlü tehditleriyle' birlikte arasında en az 1 yıldır eğiitm verildiğini bildirmişti.Yetkilinin bu açıklaması haberi doğrulayan bir nitelik taşıyor.Çin Dışişleri: Gereken tüm önlemleri alacağızWSJ'nin haberine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Washington'u Tayvan'daki durumun 'yüksek hassasiyetini' ve eylemlerinin 'ciddi zararını' gözetmesi gerektiği konusunda uyardı.Cao, "ABD, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi şekilde zarar vermemek için Tayvan'a silah satışını durdurmalı. Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tüm önlemleri alacak" ifadelerini kullandı.Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan Pentagon Sözcüsü John Supple, ABD'nin Tayvan ordusuna verdiği desteğin savunma ihtiyaçlarına göre ölçüldüğünü kaydetti.Supple, "Tayvan'a olan desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olmayı sürdürüyor" dedi.Geçen yılın kasım ayında da Tayvan medyası, Tayvan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atıfta bulunarak, Amerikan birliklerinin adanın deniz piyadelerini ve özel kuvvetlerini küçük tekneyle amfibi operasyonlarda eğitmek için geldiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/tayvan-cini-en-buyuk-hava-sahasi-ihlaliyle-sucladi-washington-pekin-arasinda-soz-duellosu-cikti-1049512188.html
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abd, çin, pentagon, tayvan, abd özel kuvvetleri, askeri eğitim

ABD özel kuvvetleri, Tayvan ordusunu gizlice eğitiyor

11:43 08.10.2021
© AFP 2021 / Sam YehTayvan ordusu
Tayvan ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Sam Yeh
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Güney Çin Denizi'nde gerilim yükselirken ABD özel kuvvetlerinin Tayvan ordusu askerlerini gizlice eğittiği bildirildi. Çin ise, bu adımın Washington ile Pekin arasındaki ilişkilere 'ciddi zarar' verebileceği uyarısında bulundu.
ABD ve müttefiklerinin Güney Çin Denizi'nde Pekin'i hedef alan hamleleri sürerken Amerikan özel kuvvetlerinin Tayvan ordusuna gizlice eğitim verdiği duyuruldu.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ismi açıklanmayan bir yetkili, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık 20 özel harekat ve konvansiyonel kuvvetlerden oluşan bir birliğin Tayvan askerlerine 1 yıldan az bir süredir eğitim verdiğini ve bazı eğitmenlerin belirli aralıklarla ülkeye girip çıktığını belirtti.
Daha önce bu iddia Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından duyurulmuştu. Gazete, 'Çin'in Tayvan'a karşı artan sözlü tehditleriyle' birlikte arasında en az 1 yıldır eğiitm verildiğini bildirmişti.
Yetkilinin bu açıklaması haberi doğrulayan bir nitelik taşıyor.

Çin Dışişleri: Gereken tüm önlemleri alacağız

WSJ'nin haberine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, Washington'u Tayvan'daki durumun 'yüksek hassasiyetini' ve eylemlerinin 'ciddi zararını' gözetmesi gerektiği konusunda uyardı.
Cao, "ABD, Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara ciddi şekilde zarar vermemek için Tayvan'a silah satışını durdurmalı. Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gereken tüm önlemleri alacak" ifadelerini kullandı.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Pentagon Sözcüsü John Supple, ABD'nin Tayvan ordusuna verdiği desteğin savunma ihtiyaçlarına göre ölçüldüğünü kaydetti.
Supple, "Tayvan'a olan desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehdide karşı uyumlu olmayı sürdürüyor" dedi.
Geçen yılın kasım ayında da Tayvan medyası, Tayvan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atıfta bulunarak, Amerikan birliklerinin adanın deniz piyadelerini ve özel kuvvetlerini küçük tekneyle amfibi operasyonlarda eğitmek için geldiğini bildirmişti.
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