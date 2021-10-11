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El Salvador lideri: Bitcoinden elde edilen 4 milyon dolar kârla veterinerlik hastanesi inşa edilecek
10:26 11.10.2021 (güncellendi: 10:29 11.10.2021)
© REUTERS / Jose CabezasEl Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele
© REUTERS / Jose Cabezas
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da kripto para birimi bitcoinin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçerken, Devlet Başkanı Nayib Bukele'den elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağı açıklaması geldi
Bitcoini yasal para birimi olarak kullanan ilk ülke olan El Salvador'da sürecin sancılı başlamasına rağmen Devlet Başkanı Nayib Bukele hayırlara vesile olduğu açıklamasını yaptı. Tüm kripto para birimleri gibi inişli çıkışlı bir seyir izleyen bitcoinin son dönemde değer kaybına uğraması halkın protestolarına neden olurken, El Salvador Devlet Başkanı bitcoin operasyonlarından elde edilen 4 milyon doların bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurdu.
Así que decidimos invertir una parte de ese dinero en esto:— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 10, 2021
UN HOSPITAL VETERINARIO para todos nuestros peluditos. Que incluirá:
12 Consultorios básicos
4 Consultorios de emergencia
4 Quirófanos
Área de rehabilitación
Aislamientos
Hospitalizaciones
Recuperación
Sigue... pic.twitter.com/Puq6bRb2Ob
El Salvador'da yasal para biri olarak yürürlüğe girmesinin ardından, 9 Eylül'de bitcoin yüzde 10'luk değer kaybına uğramıştı. Ancak geçen hafta tekrar yükselişe geçerek mayıs ayından beri en yüksek değerine ulaştı.
8 Eylül, 16:15
El Salvador Kongresi'nin ağustosta verdiği yetkiyle kurulan Bitcoin Vakfı'nın 150 milyon dolarlık bakiyenin üzerine 4 milyon dolarlık fazla verdiğini söyleyen Bukele, "Biz de bu paranın bir kısmını şuna yatırmaya karar verdik: Tüylü dostlarımız için bir veterinerlik hastanesi" diye tweetledi.
We’ll start building this pet hospital with our #BTC profits. pic.twitter.com/ontf9xiZJT— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 10, 2021
Çok yoğun kullandığı Twitter hesabına son dönemde 'dünyanın en havalı diktatörü' lakabını ekleyen Bukele, veteriner hastanesinin temel ve acil bakım ile rehabilitasyon için hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Anayasa Mahkemesi'nden ikinci dönem için aday olmasına izin veren karar da çıkartan Devlet Başkanı, paylaşımlarında bitcoin kararından geri dönüş olmadığını ve kripto para birimiyle ortaklığın devam edeceğini belirtti.
NEW — El Salvador to invest national #Bitcoin gains in new veterinary hospital.— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 10, 2021
Fix the money, fix the world 🙌pic.twitter.com/twdGA3oJo6