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https://tr.sputniknews.com/20211011/el-salvador-bitcoinden-elde-ettigi-4-milyon-krla-veterinerlik-hastanesi-insa-edecek-1049701626.html
El Salvador lideri: Bitcoinden elde edilen 4 milyon dolar kârla veterinerlik hastanesi inşa edilecek
El Salvador lideri: Bitcoinden elde edilen 4 milyon dolar kârla veterinerlik hastanesi inşa edilecek
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da kripto para birimi bitcoinin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçerken, Devlet Başkanı... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T10:26+0300
2021-10-11T10:29+0300
dünya
el salvador
bitcoin
nayib bukele
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Bitcoini yasal para birimi olarak kullanan ilk ülke olan El Salvador'da sürecin sancılı başlamasına rağmen Devlet Başkanı Nayib Bukele hayırlara vesile olduğu açıklamasını yaptı. Tüm kripto para birimleri gibi inişli çıkışlı bir seyir izleyen bitcoinin son dönemde değer kaybına uğraması halkın protestolarına neden olurken, El Salvador Devlet Başkanı bitcoin operasyonlarından elde edilen 4 milyon doların bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurdu. El Salvador'da yasal para biri olarak yürürlüğe girmesinin ardından, 9 Eylül'de bitcoin yüzde 10'luk değer kaybına uğramıştı. Ancak geçen hafta tekrar yükselişe geçerek mayıs ayından beri en yüksek değerine ulaştı. El Salvador Kongresi'nin ağustosta verdiği yetkiyle kurulan Bitcoin Vakfı'nın 150 milyon dolarlık bakiyenin üzerine 4 milyon dolarlık fazla verdiğini söyleyen Bukele, "Biz de bu paranın bir kısmını şuna yatırmaya karar verdik: Tüylü dostlarımız için bir veterinerlik hastanesi" diye tweetledi.Çok yoğun kullandığı Twitter hesabına son dönemde 'dünyanın en havalı diktatörü' lakabını ekleyen Bukele, veteriner hastanesinin temel ve acil bakım ile rehabilitasyon için hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Anayasa Mahkemesi'nden ikinci dönem için aday olmasına izin veren karar da çıkartan Devlet Başkanı, paylaşımlarında bitcoin kararından geri dönüş olmadığını ve kripto para birimiyle ortaklığın devam edeceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/el-salvadorda-bitcoin-protestosu-1048730968.html
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el salvador, bitcoin, nayib bukele

El Salvador lideri: Bitcoinden elde edilen 4 milyon dolar kârla veterinerlik hastanesi inşa edilecek

10:26 11.10.2021 (güncellendi: 10:29 11.10.2021)
© REUTERS / Jose CabezasEl Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Jose Cabezas
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da kripto para birimi bitcoinin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmasının üzerinden bir ay geçerken, Devlet Başkanı Nayib Bukele'den elde edilen 4 milyon dolarlık kârın bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağı açıklaması geldi
Bitcoini yasal para birimi olarak kullanan ilk ülke olan El Salvador'da sürecin sancılı başlamasına rağmen Devlet Başkanı Nayib Bukele hayırlara vesile olduğu açıklamasını yaptı. Tüm kripto para birimleri gibi inişli çıkışlı bir seyir izleyen bitcoinin son dönemde değer kaybına uğraması halkın protestolarına neden olurken, El Salvador Devlet Başkanı bitcoin operasyonlarından elde edilen 4 milyon doların bir kısmının veterinerlik hastanesi inşasına yatırılacağını duyurdu.
El Salvador'da yasal para biri olarak yürürlüğe girmesinin ardından, 9 Eylül'de bitcoin yüzde 10'luk değer kaybına uğramıştı. Ancak geçen hafta tekrar yükselişe geçerek mayıs ayından beri en yüksek değerine ulaştı.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
MULTİMEDYA
El Salvador’da Bitcoin protestosu
8 Eylül, 16:15
El Salvador Kongresi'nin ağustosta verdiği yetkiyle kurulan Bitcoin Vakfı'nın 150 milyon dolarlık bakiyenin üzerine 4 milyon dolarlık fazla verdiğini söyleyen Bukele, "Biz de bu paranın bir kısmını şuna yatırmaya karar verdik: Tüylü dostlarımız için bir veterinerlik hastanesi" diye tweetledi.
Çok yoğun kullandığı Twitter hesabına son dönemde 'dünyanın en havalı diktatörü' lakabını ekleyen Bukele, veteriner hastanesinin temel ve acil bakım ile rehabilitasyon için hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Anayasa Mahkemesi'nden ikinci dönem için aday olmasına izin veren karar da çıkartan Devlet Başkanı, paylaşımlarında bitcoin kararından geri dönüş olmadığını ve kripto para birimiyle ortaklığın devam edeceğini belirtti.
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