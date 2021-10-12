https://tr.sputniknews.com/20211012/denizaltilar-hakkindaki-bilgileri-sd-karti-sandvic-icine-yerlestirerek-sizdirmaya-calistilar-1049720687.html

Denizaltılar hakkındaki bilgileri, SD kartı sandviç içine yerleştirerek sızdırmaya çalıştılar

Denizaltılar hakkındaki bilgileri, SD kartı sandviç içine yerleştirerek sızdırmaya çalıştılar

ABD Adalet Bakanlğı, ülkenin Batı Virginia eyaletinde bir çiftin nükleer denizaltılar hakkında 'yabancı bir devlete' gizli bilgileri sızdırdıkları gerekçesiyle... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T14:18+0300

2021-10-12T14:18+0300

2021-10-12T14:19+0300

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ABD Adalet Bakanlığı, Donanma'da atom mühendisi olarak çalışan 42 yaşındaki Jonathan Toebbe ve 45 yaşındaki eşi Diana'nın, geçen hafta cumartesi günü Atom Enerjisi Yasası'nı ihlal etmekle suçlanarak, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli tarafından tutuklandığını bildirdi.Açıklamada, çiftin yaklaşık bir yıl boyunca 'nükleer güçle çalışan savaş gemilerinin tasarımına ilişkin gizli bilgileri yabancı bir otoritenin temsilcisi olduğuna inandıkları bir kişiye sattığı' öne sürüldü.Toebbe hakkındaki iddianamede, mühendisin Maryland eyaletine bağlı Annapolis'te görev yaptığı sırada, eşiyle birlikte nükleer denizaltı reaktörleri hakkında 100 bin dolarlık kripto para karşılığında veri sattı.Açıklamaya göre Toebbe, 2020'nin nisan ayında yabancı devletle 'gizli bir ilişki kurmak için sınırlı veri ve talimatlar içeren' bir paket gönderdi. İddianameye göre, FBI pakete el koydu ve gizli ajan, çiftle ilişki kurmak için yabancı hükümetin temsilcisi gibi davrandı.Sonraki aylarda çift, aracıya birden fazla şifreli SD kartı gönderdi. FBI casusu, aralarındaki ilk teslimatı, "SD kart plastiğe sarıldı ve iki dilim ekmek arasına yarım fıstık ezmeli sandviç içine yerleştirildi" şeklinde aktardı.Diğer SD kartlar ise sakız paketi ya da yara bandı ambalajının içine saklanmıştı. Çift, cumartesi günü son SD kartı bırakırken tutuklandı.

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2021

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Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

abd, fbi, karikatür , gizli belgeler, nükleer denizaltı, bilgi sızdırma, casus