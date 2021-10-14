https://tr.sputniknews.com/20211014/azerbaycan-turkiye-ve-avrupaya-gaz-ihracatini-artirmayi-planliyoruz-1049821194.html

Azerbaycan: Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihracatını artırmayı planlıyoruz

Azerbaycan: Türkiye ve Avrupa'ya gaz ihracatını artırmayı planlıyoruz

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, ülkesinin Avrupa ve Türkiye'ye gaz ihracatını 2022'de 16 milyar metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, 'Rusya Enerji Haftası' forumu sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa ve Türkiye'ye gaz ihracatını 2022'de 16 milyar metreküpe çıkarmayı planladığını kaydetti.Şahbazov, "Türkiye'ye Avrupa yönünde gaz tedarik ediyoruz. Güney Gaz Koridoru üzerinden 16 milyar metreküp tedarik etmeyi planlıyoruz. Yılda 16 milyar metreküplük bir hacme ulaşacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’ye 6 milyar, Avrupa’ya ise 10 milyar metreküp gaz ihraç edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şahbazov ayrıca, Azerbaycan’ın Türkiye ile 2023'ten itibaren 3.5 milyar metreküplük ek gaz tedariki konusunda anlaşmaya vardığını da sözlerine ekledi.Nisan 2021'de sona eren anlaşma kapsamında Türkiye, Azerbaycan’ın Şah Deniz Hazar doğalgaz sahasından Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla yılda 6.6 milyar metreküp gaz ithal ediyordu.Azerbaycan gazı, Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Anadolu Gaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla Türkiye'ye tedarik ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html

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