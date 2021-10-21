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ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor
ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor
ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan ve ABD'nin geçen hafta imzaladığı ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Yunanistan'ın... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T15:30+0300
2021-10-21T15:30+0300
dünya
avrupa
abd
nato
yunanistan
ab
geoffrey pyatt
antony blinken
iş birliği
güvenlik
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Pyatt, SKAI TV’ye verdiği mülakatta, anlaşmaya ilişkin, "5. Madde gereğince ve NATO müttefikleri olarak birbirimizin savunmasına desteğe gelme niyetimiz dahilinde, birbirimize karşı yükümlülüklerimizi derinleştirip, teyit ederek Yunanistan'ın güvenliğini sağlıyor" diye konuştu ve anlaşmanın, Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ABD'nin ittifaka bağlılığını gösterdiğini ileri sürdü.SYRIZA'nın anlaşmaya yönelik eleştirilerinin kendisini şaşırttığını söyleyen Pyatt, bu anlaşmanın temellerinin SYRIZA iktidarı döneminde atıldığını iddia etti.Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pyatt, bu anlaşmayı NATO'ya tezat görmediğini, aksine ittifak için tamamlayıcı bir anlaşma olarak gördüğünü belirtti.Pyatt, "Yunanistan'ın, savunma kapasitesine yaptığı yatırımlara desteğimizi açıkça ifade ettik" diyerek, silah satışları dahil olmak üzere Yunanistan ile ikili savunma ilişkilerini derinleştirme arzusunda olduklarını söyledi.Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.ABD ve Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması imzalamıştıYunanistan ve ABD geçen hafta Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211006/lavrov-ve-blinken-iran-nukleer-anlasmasina-donus-olasiligini-konustu-1049574142.html
https://tr.sputniknews.com/20211014/abd-ve-yunanistan-arasindaki-karsilikli-savunma-isbirligi-anlasmasi-yenilendi-1049830631.html
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avrupa, abd, nato, yunanistan, ab, geoffrey pyatt, antony blinken, iş birliği, güvenlik, savunma

ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor

15:30 21.10.2021
© AAABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor
ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan ve ABD'nin geçen hafta imzaladığı ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağladığını savundu.
Pyatt, SKAI TV’ye verdiği mülakatta, anlaşmaya ilişkin, "5. Madde gereğince ve NATO müttefikleri olarak birbirimizin savunmasına desteğe gelme niyetimiz dahilinde, birbirimize karşı yükümlülüklerimizi derinleştirip, teyit ederek Yunanistan'ın güvenliğini sağlıyor" diye konuştu ve anlaşmanın, Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa'daki NATO müttefiklerine ABD'nin ittifaka bağlılığını gösterdiğini ileri sürdü.
SYRIZA'nın anlaşmaya yönelik eleştirilerinin kendisini şaşırttığını söyleyen Pyatt, bu anlaşmanın temellerinin SYRIZA iktidarı döneminde atıldığını iddia etti.
Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pyatt, bu anlaşmayı NATO'ya tezat görmediğini, aksine ittifak için tamamlayıcı bir anlaşma olarak gördüğünü belirtti.
Pyatt, "Yunanistan'ın, savunma kapasitesine yaptığı yatırımlara desteğimizi açıkça ifade ettik" diyerek, silah satışları dahil olmak üzere Yunanistan ile ikili savunma ilişkilerini derinleştirme arzusunda olduklarını söyledi.
Türkiye'nin Batı'ya bağlı kalmasını hem Yunanistan'ın hem de ABD'nin arzuladığını dile getiren Pyatt, sorunların barışçıl olarak diplomatik yollardan çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti.
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6 Ekim, 14:04

ABD ve Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması imzalamıştı

Yunanistan ve ABD geçen hafta Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı.
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz" ifadesini kullanmıştı.
ABD ve Yunanistan arasındaki 'Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması' yenilendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
ABD ve Yunanistan arasındaki 'Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması' yenilendi
14 Ekim, 20:01
050001
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