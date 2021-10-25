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'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'
'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'
ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
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Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.
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abd, rusya, iran, karadeniz, karikatür

'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'

20:17 25.10.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.
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