Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/abdnin-karadenize-ihtiyaci-var-1050167869.html
'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'
'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'
ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T20:17+0300
2021-10-25T20:17+0300
2021-10-25T20:17+0300
multimedya
abd
rusya
iran
karadeniz
karikatür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050167643_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_edebc2e622899c13d18d834ca3f14a9e.jpg
Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.
rusya
iran
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050167643_219:0:1636:1063_1920x0_80_0_0_36a076b5acdcbcb8c6cc11350f442975.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
abd, rusya, iran, karadeniz, karikatür
'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'
ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ukrayna basınına konuşan Hodges
, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var"
dedi.