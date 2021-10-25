https://tr.sputniknews.com/20211025/abdnin-karadenize-ihtiyaci-var-1050167869.html

'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'

'ABD'nin Karadeniz'e ihtiyacı var'

ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD'nin Rusya'ya karşı koymak için Karadeniz'e ihtiyacı olduğunu söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

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Ukrayna basınına konuşan Hodges, "Stratejik olarak düşünmemiz gerekir; Rusya ve İran'ı çevrelemek ve bölgedeki müttefiklerimizi ve dostlarımızı korumak için Karadeniz'e ihtiyacımız var" dedi.

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abd, rusya, iran, karadeniz, karikatür