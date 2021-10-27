https://tr.sputniknews.com/20211027/ertugrul-ozkok-19-ayda-tek-bir-hata-yaptim-kovid-19-iste-o-ilk-hatamda-yakaladi-beni-1050218591.html

Ertuğrul Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni

Ertuğrul Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni

Diyarbakır ziyaretinde gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte çektiği halayla gündeme gelen ve kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalandığını duyuran Hürriyet... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:21+0300

2021-10-27T10:21+0300

2021-10-27T10:21+0300

koronavirüs

diyarbakır

ertuğrul özkök

halay

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049926233_0:0:487:274_1920x0_80_0_0_43ca6dbff312082d76aaba3c61513bd1.png

Ertuğrul Özkök, koronavirüs hastalığı sürecinde 'yatağa düşmediğini', yalnızca istirahat ettiğini söylerken, testinin bir haftada negatife döndüğünü de aktardı.Özkök, bugünkü yazısında, 'tek bir hata' diye nitelendirdiği durumu da şöyle ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211021/fatih-altayli-diyar-i-bekirin-fatihlerine-karantina-gelecek-mi-1050036040.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, ertuğrul özkök, halay, koronavirüs, koronavirüs aşısı