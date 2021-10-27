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Ertuğrul Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni
Ertuğrul Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni
Diyarbakır ziyaretinde gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte çektiği halayla gündeme gelen ve kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalandığını duyuran Hürriyet... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:21+0300
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koronavirüs
diyarbakır
ertuğrul özkök
halay
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Ertuğrul Özkök, koronavirüs hastalığı sürecinde 'yatağa düşmediğini', yalnızca istirahat ettiğini söylerken, testinin bir haftada negatife döndüğünü de aktardı.Özkök, bugünkü yazısında, 'tek bir hata' diye nitelendirdiği durumu da şöyle ifade etti:
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diyarbakır, ertuğrul özkök, halay, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Ertuğrul Özkök: 19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni

10:21 27.10.2021
© İsmail Küçükkaya / TwitterErtuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İsmail Küçükkaya / Twitter
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Diyarbakır ziyaretinde gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte çektiği halayla gündeme gelen ve kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalandığını duyuran Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "19 ayda tek bir hata yaptım, Kovid-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni..." dedi.
Ertuğrul Özkök, koronavirüs hastalığı sürecinde 'yatağa düşmediğini', yalnızca istirahat ettiğini söylerken, testinin bir haftada negatife döndüğünü de aktardı.
Özkök, bugünkü yazısında, 'tek bir hata' diye nitelendirdiği durumu da şöyle ifade etti:
"19 ay boyunca her türlü kurala uydum. Ama bir tek hata yaptım. İkinci doz BioNTech’i yaptırdıktan sonra, antikor üretme süreci sona ermeden kalabalık yerlere girdim. Ve virüs ilk hatamda beni yakaladı. Buna karşılık yaptığım en iyi iş, iki doz Sinovac üzerine iki doz BioNTech yaptırmak oldu. Aşılar virüsle mücadele sürecini çok hafif geçirmemi sağladı."
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